Die Gamer-Welt befindet sich gerade im Hype-Wirbelsturm um die neuen Next-gen-Konsolen von Microsoft und Sony. So zeigen die Vorbestellerzahlen der PlayStation 5, wie scharf die Konsoleros auf Sonys neue Zockermaschine sind. Die PS5 erscheint am 19. November 2020 und kostet in der Laufwerk-Edition 499 Euro, während die Digital-Edition bereits ab 399 Euro zu haben sein wird.

Während des PS5 Showcase wurden bekanntlich sowohl Preise als auch die Termine beider PS-5-Varianten veröffentlicht. Auch, was es künftig an neuem Zubehör zur PS 5 geben wird. Außerdem hat Sony nun die finalen Spezifikationen von Konsole sowie die des Gamepads veröffentlicht. Wir geben euch nachfolgend alle Details in einer Übersicht an die Hand, damit ihr sehen könnt, was die PlayStation 5 sowie das Gamepad an Technik mitbringen.

Spezifikationen der PlayStation 5

CPU

• x86-64-AMD Ryzen “Zen 2”

• 8 Kerne / 16 Threads

• Variable Frequenz, bis zu 3,5 GHz

GPU

• AMD Radeon RDNA 2-basierte Grafikengine

• Raytracing-Beschleunigung

• Variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10.3 TFLOPS)

Systemspeicher

• GDDR6 16GB

• 448GB/s Bandbreite

SSD

• 825GB

• 5,5GB/s Lesebandbreite (Raw)

Optisches Laufwerk

• Ultra-HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

• BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

• BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

• DVD ~3.2xCLV

PS5-Spieldisc

• Ultra-uHD-Blu-ray, bis zu 100GB/Disc

Video Out

• HDMI OUT-PortUnterstützung von 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spezifiziert für HDMI Ver.2.1)

Audio

• “Tempest” 3D AudioTech

Abmessungen

• PS5: Ca. 390mm x 104mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß)

• PS5 Digital Edition: Ca. 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß

Gewicht

• PS5: 4,5kg

• PS5 Digital Edition: 3,9kg

Energie

• PS5: 350W

• PS5 Digital Edition: 340W

Input/Output

• USB Type-A-Port (Hi-Speed USB)

• USB Type-A-Port (Super-Speed USB 10Gbps) x2USB Type-C-Port (Super-Speed USB 10Gbps)

Vernetzung

• Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

• Bluetooth® 5.1

DualSense Wireless-Controller-Spezifikationen

Abmessungen

• ca. 160mm x 66mm x 106mm (größter Überstand nicht eingenommen) (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht

• ca. 280g

Buttons

• PS-Taste, Create-Taste, Options-Taste,

• Richtungsknöpfe (Hoch/Runter/Links/Rechts), Action-Taste (Dreieck, Kreis, Kreuz, Viereck),

• R1/L1-Taste,

• R2/L2-Taste (mit Trigger-Effekt)

• Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, MUTE-Taste

Touchpad

• 2-Punkt-Touchpad, Capacitive Type, Klickmechanismus

Motion-Sensor

• Sechs-Achsen-Bewegungssensor-System (Drei-Achsen-Gyroskop + Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser)

Audio

• Eingebautes Mikrofon-Array, eingebaute Mono-Lautsprecher, Stereo-Headset-Buchse

• Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit

Feedback

• Trigger-Effekt (R2-/L2-Taste), Vibration (haptisches Feedback durch Dual-Akuatoren), Indikatoren (Leuchtleiste / Spielzeiger / MUTE-Status)

Anschlüsse

• USB Type-C®-Port (Hi-Speed-USB), Stereo-Headset-Buchse, Lade-Anschlüsse

Communication Wireless

• Bluetooth® Ver5.1

Communication Wired

• USB-Verbindung (HID, Audio)

Batterie

• Type: Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

• Voltage: DC 3.65V

• Capacity: 1,560mAh

Wie eingangs erwähnt bietet Sony zur PlayStation 5 neues offizielles Zubehör an:

• DualSense Wireless Controller: 69,99€

• DualSense-Ladestation (für zwei Controller): 29,99€

• Pulse 3D-Wireless-Headset (3D-Audiounterstützung & zwei geräuschunterdrückende Mikrofone): 99,99€

• HD-Kamera (mit zwei 1080p-Objektiven): 59,99€

• Medienfernbedienung (Navigation von Filmen und Streaming-Diensten): 29,99€

