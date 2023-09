Phillips: Monitore für Ausbildung, Job oder Freizeit – Infolge der Sommerpause wird der September häufig mit einem frischen Start in beruflichen oder akademischen Bereichen assoziiert. Daher besteht in diesem Monat traditionell eine gesteigerte Nachfrage nach Elektronikprodukten, von Laptops über Monitore bis hin zu Webkonferenz-Zubehör. Laut einer Erhebung von Digital Turbine ziehen 45% der Befragten in der EMEA-Region den Kauf neuer Elektronik in Betracht. MMD, als Markenlizenzpartner von Philips für Monitore und IT-Zubehör, hat auf diese gesteigerte Nachfrage reagiert und bietet eine Vielzahl von Produkten an.

Zur Unterstützung von Fachleuten, die nach den Ferien wieder voll durchstarten wollen, sind ergonomische und leistungsstarke Geräte erforderlich. Ein Beispiel ist der "Philips 34E1C5600HE", der eine 5-MP-Webcam, Windows Hello™-Gesichtserkennung und einen integrierten MultiClient-KVM-Switch bietet, was den Wechsel zwischen verschiedenen Quellen vereinfacht.

Ein weiterer "Phillips Monitor" ist der "Philips 45B1U6900CH", ein Curved-Monitor, der speziell für Videokonferenzen entwickelt wurde. Dieses Modell bietet eine Kombination aus USB-C, RJ45-Eingang und einer 5-MP-Webcam.

Darüber hinaus gibt es den "Philips 27B1U7903", einen 4K-Mini-LED-Thunderbolt-4-Monitor, der sich durch sein Design hervorhebt. Ein weiteres Highlight für Design- und Fotografie-Profis ist der "Philips 40B1U6903CH", ein 5K2K-Thunderbolt-4-Monitor.

Der "Philips 34B1U5600CH" ist ein weiterer "Phillips Monitor", der sich durch seine Quad-HD-Auflösung und Multitasking-Funktionen auszeichnet.

Für Schüler, Studenten und Homeoffice-Profis ist der "Philips 16B1P3302D" eine gute Wahl. Dieser tragbare Monitor kann leicht transportiert werden und bietet Dual-USB-C-Konnektivität.

Der "Philips 27E1N5600AE" ist ein All-in-One-Monitor, der sowohl für die Arbeit als auch für das Gaming geeignet ist, während der "Philips 34E1C5600HE" Teamwork über weite Entfernungen ermöglicht.

Ebenfalls erwähnenswert ist die "Philips SPT6607B", eine ergonomische Tastatur-Maus-Kombination für den täglichen Gebrauch.

Für Gaming-Enthusiasten bietet die "Philips Evnia"-Reihe beeindruckende Optionen. Der "Philips Evnia 25M2N3200W" ist ein Full-HD-Display, während der "Philips Evnia 27M2C5500W" mit AMD FreeSync™ Premium Pro beeindruckt. Das Flaggschiff der Reihe ist der "Philips Evnia 34M2C8600", ein Curved-QD-OLED-Monitor, der für ein intensives Spielerlebnis entwickelt wurde.