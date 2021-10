„Perfekt für PlayStation 5“: Sony versorgt BRAVIA XR TVs mit exklusiven Features – Sony hat jüngst eine Kampagne gestartet, um für das perfekte Zusammenspiel von Playstation 5 und den BRAVIA XR Fernsehern zu werben. Letztere wurden nämlich eigens für das Zusammenspiel mit der begehrten Next-Gen-Kiste entwickelt und sollen so für ein fantastisches Konsolenerlebnis mit beeindruckendem Bild und Sound sorgen.

Dazu kommen die „Perfekt für Playstation 5“-Fernseher mit zwei brandneuen exklusiven Features für die Konsole daher: Tone Mapping mit HDR-Automatik und Automatischer Genre-Bildmodus.

Natürlich werden – kompatible Spiele vorausgesetzt (z.B „Doom Eternal“ oder „Ghostrunner“) – 120 Bilder pro Sekunde bei einer superscharfen 4K-Auflösung gemäß HDMI 2.1 unterstützt. Zudem sorgt die geringe Eingangssignalverzögerung von nur 6,0 ms bei den Z9J-Modellen für eine butterweise und reaktionsschnelle Wiedergabe, die bei Shootern, Sport- und Hochleistungsspielen das Zünglein an der Waage sein kann.

Das Tone Mapping mit HDR-Automatik übernimmt für euch die HDR-Einstellungen bei der Ersteinrichtung der PS5 und optimiert diese.

Die Konsole erkennt automatisch, um welches BRAVIA-Modell es sich handelt, und sorgt entsprechend für die beste HDR-Einstellung. Da diese Automatik auf die spezifischen Eigenschaften des BRAVIA-Bildschirmes abgestimmt ist, werden wichtige Details und Farben auch in kontrastreichen Szenen hervorragend dargestellt.

Der Automatische Genre-Bildmodus erkennt wiederum, ob gerade ein Game gedaddelt wird, oder ob ihr Filme oder Serien schaut.

Zockt ihr, aktiviert der Fernseher automatisch den Spielemodus, welcher die Eingangssignalverzögerung minimiert und dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Zieht ihr euch via Stream oder Ultra HD Blu-Ray-Disc Filme oder Serien rein, wechselt das Gerät in den Standardmodus, in dem die Bildverarbeitung zugunsten einer noch ausdrucksstärkeren Bilddarstellung im Fokus steht.

Um diese exklusiven Features nutzen zu können, ist das Aufspielen eines Updates nötig, welches für alle BRAVIA XR Modelle voraussichtlich Ende 2021 verfügbar sein wird.

Gewinnt eine Playstation 5

Wer sich im Aktionszeitraum vom 27.09. bis 31.10.2021 bei einem teilnehmenden Händler einen BRAVIA OLED TV kauft und anschließend eine Produktregistrierung durchführt (4 Wochen nach Kauf bis spätestens zum 05.12.2021) kann eine Playstation 5 in der Laufwerk-Variante gewinnen.

Im Falle der BRAVIA OLED TVs ab 65“ gewinnt jeder 3. Teilnehmer eine PS5; beim Kauf eines 55‘‘ TVs oder kleiner gewinnt jeder 10. Teilnehmer. Alle weiteren Informationen zu dem Aktionsangebot findet ihr unter diesem Link.