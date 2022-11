Panasonic Multishape im Test: Im Badezimmer des gut sortierten Mannes von heute geht es mit Blick auf all die Geräte zur Körperhygiene mitunter ganz schön chaotisch zu. Die verschiedenen Ladestationen buhlen um die wenigen Steckdosenplätze, batteriebetriebene Haartrimmer geben im ungünstigsten Moment den Geist auf, Ladekabel verheddern sich und in irgendwelches Schränken stapelt sich das Zubehör. Um Nerven, Platz und vor allem auch die Umwelt zu schonen, kommt Panasonic nun aber mit einem revolutionären Ansatz daher, der sämtliche relevanten Funktionen in nur einem Gerät vereint. Dem Multishape.

Beim Multishape handelt es sich um ein modulares System, dessen Handstück in Windeseile zum Bart- und Haartrimmer, zum Trocken- und Nassrasierer, zum Nasen- und Ohrhaarschneider oder sogar zu einer Schallzahnbürste umfunktioniert werden kann.

Der Designphilosophie des cleveren Gerätes entsprechend, bietet Panasonic den Multishape in verschiedenen Versionen und Sets an, so dass der Kunde sich sein ganz persönliches System je nach Bedarf selbst zusammenstellen kann. Zu Testzwecken hat uns der Hersteller ein umfangreiches Paket geschnürt, so dass wir die Gelegenheit hatten, jeden Aufsatz ausprobieren zu können.

In einer schicken Verpackung, die im Sinne der Nachhaltigkeit lobenswerterweise auf unnötiges Plastik verzichtet und mit einem zweietagigen Pappschuber beeindruckt, steckten das Starterkit Multishape ER-CKN1, der Trimmeraufsatz für Bart, Haare und Körper ER-CTW1, der Aufsatz für die Schallzahnbürste ER-CTB1, das Zusatzmodul zum Einsatz als Nasen-, Ohr und Gesichtshaartrimmer ER-CNT1, der 3-Klingen-Rasieraufsatz ER-CSF1 sowie eine Kunststofftasche aus dem Hause Rains zur Aufbewahrung.

Starterkit Multishape ER-CKN1

Panasonic bietet nicht nur das Starterkit in zwei Versionen an, ihr könnt auch das Handgerät einzeln kaufen. Der wesentliche Unterschied ist dabei die Art des Akkus und die damit verbundene Laufzeit, welche wiederum je nach Aufsatz variiert. In unserem Falle kam die Version mit dem Nickel-Metallhybrid-Akku zum Einsatz, die etwas weniger Saft bietet, dafür aber auch 10 Euro günstiger ist als die stärkere Version mit Lithium-Ionen-Akku.

Kauft ihr das ER-CBN1 Handstück separat, kostet es 49,99 Euro (mit LI-Akku 59,99), als Starter Kit mit Trimmeraufsatz für Bart und Haare 69,99 Euro (LI-Version 79,99 Euro). Auch dieser Aufsatz ist für 24,99 Euro separat erhältlich, im Set spart man allerdings 5 Euro.

Neben dem Handgerät mit Schutzkappe enthält das Set den Scheraufsatz mit auswechselbarer Klinge, zwei Kammaufsätze für verschiedene Haarlängen, einen Reinigungspinsel, ein Fläschchen Klingenöl, eine Stofftasche sowie das Ladekabel.

Eine Ladestation kommt bei dem Multishape nicht zum Einsatz, das Ladekabel ist zwei Meter lang.

Das Gerät ist nach gut einer Stunde komplett aufgeladen. Ist Not am Mann, lassen sich aber auch binnen drei Minuten etwa fünf Minuten Betriebszeit laden. Der Verzicht auf eine Ladestation ist etwas schade, hätte eine solche, ggf. mit Einsätzen für das Zubehör, im Bad doch eine schicke Figur gemacht.

Im Gegensatz zu dem in Zeiten von allgegenwärtigen USB-C-Kabeln etwas altmodisch anmutenden Netzteil hat sich das Basisgerät des Multishape komplett dem modernen Minimalismus und der Benutzerfreundlichkeit verschrieben, kommt es doch mit nur einem Knopf aus. Das 13,5 cm hohe Gerät hat einen Durchmesser von 3 cm und wiegt schlanke 120 Gramm.

Die Verarbeitung weist lediglich am Kopf und Fuß umlaufende Nähte auf und wirkt so robust wie ein Knüppel. Wie gut das Design durchdacht ist, zeigt sich dabei auch in vermeintlichen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dem flachen Bereich an der Rückseite des Gehäuses, dank dem man das ansonsten rund gebaute Gerät ablegen kann, ohne dass es wegrollt.

Das gesamte System ist übrigens wasserdicht, so dass ihr den Multishape auch ohne weiteres unter der Dusche nutzen könnt.

An der Oberseite befindet sich ein Arretierungsschalter, mit dem man die Schutzkappe und die verschiedenen Aufsätze kinderleicht löst. Ebenso leicht ist das Aufsetzen des Trimmermoduls: Einfach Einstecken und wir haben ruckzuck einen hochwertigen und potenten Haartrimmer gebastelt, der ob des modularen Systems nicht einmal im Ansatz wackelig oder anfällig wirkt.

Ohne Kammaufsatz schneidet der Trimmer Haare auf 0,5 mm runter, wobei das Schneideergebnis dank der japanischen Klingen – über die wir uns bereits bei vorherigen Tests von Pflegeprodukten aus dem Hause Panasonic freuen durften – keine Wünsche offenlässt. Der Schnitt fühlt sich sanft an und erlaubt eine präzise Linienführung.

Darf es etwas länger sein, setzt man einen der beiden Kammaufsätze auf. Diese erlauben Schnitte in 0,5 mm Stufen von 1mm bis 10 mm oder von 11 mm bis 20 mm. Die gewünschte Länge lässt sich über ein Rad am Hals des Aufsatzes einstellen, welches zur besseren Haptik umlaufend ein gestreiftes Vertiefungsmuster aufweist. Darüber geben aufgedruckte Zahlen in zwei mit A und B markierten Zeilen für die gleichfalls markierten Aufsätze über die Schnitthöhe Aufschluss.

Nach dem Gebrauch lässt sich der Trimmaufsatz ebenso leicht entnehmen, wie er aufzustecken war, und unter fließendem Wasser reinigen. Die Klinge kann man zur Pflege mit Öl oder zwecks Austausch mit sanftem Druck aus dem Kopf entnehmen und selbst mit geschlossenen Augen wieder einsetzen, so wie wir es von anderen Panasonic-Geräten bereits gewohnt sind.

Die Akkukapazität mit dem ER-CKN1-Aufsatz beträgt etwa 50 Minuten (LI-Version 90 Minuten).