Panasonic: Der neue Rasierer ES-LT68 – Um Innovationen, die dem rasierenden Mann das Leben einfacher machen, ist man im Hause Panasonic ja nie verlegen. So gesellt sich mit dem neuen Rasierer ES-LT68 dann auch ein weiterer leistungsstarker Neuzugang zum hauseigenen Line-up.

Der ES-LT68 zeichnet sich dabei durch einen ausgeklügelten Linearmotor aus, der das 3-Klingensystem dank eines Neodym-Magneten auf stattliche 39.000 Schnittbewegungen pro Minute beschleunigt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Selbst bei dichtem Bartwuchs kommt es zu keinerlei unangenehmem Ziehen oder Ziepen. Wohlgemerkt selbst bei niedrigem Ladestand.

Die in einem Schliffwinkel von 30 Grad nano-polierten Klingen und die leicht gebogenen Scherfolien tun ihr Übriges, und erlauben Schnitte extrem nah an der Haarwurzel bei deutlich reduziertem Druck auf die Hautoberfläche. Dank des flexibel in zwölf Richtungen beweglichen Multi-Flex-12D-Scherkopfs sollen dabei auch schwer zugängliche Stellen kein Problem mehr darstellen.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über spezielle Sensoren, welche die Bartdichte 200-mal pro Sekunde abtasten und die Motorenstärke, etwa bei Arealen mit dünnerem Bartwuchs, anpassen, was Hautirritationen vorbeugt.

Insgesamt ermöglicht der ES-LT68 damit ein maximal effizientes Rasurerlebnis, bei dem selbst feine und flachanliegende Haare direkt erfasst werden. Ob ihr dabei lieber trocken oder nass rasiert, mit Schaum, Rasiergel oder einfach ohne alles auf der nackten Haut, ist dem ES-LT68 übrigens schnuppe. Das zu 100 Prozent wasserdichte Teil funktioniert sogar unter der laufenden Dusche und ist entsprechend einfach zu reinigen.

Der ausklappbare Langhaarschneider mit seinen rostfreien und in einem 45-Grad-Winkel geschliffen Stahlklingen dient indes dem Stutzen längerer Bärte, eignet sich jedoch auch für das präzise Styling von Konturen und soll die Leistung eines Stand-alone-Trimmers bieten.

Schaft- und Griffform sind entsprechend den natürlichen Bewegungen von Hand und Arm ergonomisch gestaltet. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Gerätes.

Ab März soll der neue Rasierer des Typs Panasonic ES-LT68 im Handel erhältlich sein. Der Preis wird herstellerseitig mit 149,00 Euro (UVP) angegeben.