Nummer 1 in den Bestenlisten: Fachmedien sind begeistert von Samsung-TVs – Die 2023er Premium TV-Modelle von Samsung wurden von der Fachpresse für ihre Bildqualität hochgelobt und erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Diese Bewertungen und Testsiegel unterstützen potenzielle Käufer bei der Auswahl des richtigen Fernsehers, der ihren Anforderungen und Vorlieben entspricht. Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics, kommentierte die Anerkennung: „Die vielen Auszeichnungen bestätigen, dass wir hochwertige Technologie im TV- und Audiobereich bieten. Bei uns findet jeder ein passendes Gerät mit hervorragender Bild- und Klangqualität.“

Samsungs OLED- und Neo QLED-Modelle im Rampenlicht

Das OLED-Flaggschiff-Modell von Samsung, der S95C5, hat nicht nur wegen seiner beeindruckenden Farben und tiefen Schwarztönen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. ComputerBild beschrieb das Modell als übertreffend in seiner zweiten Generation, insbesondere hinsichtlich Kontrast und Farben. Der Fernseher wurde sowohl von ComputerBild als auch von Chip als Top-Produkt gelistet. Zusätzlich erhielt das S95C-Modell in zwei Größen Auszeichnungen von Connect als „Highlight“, „Referenz“ und „Überragend“. Das Modell überzeugt auch durch sein schlankes Design und die integrierte One Connect Box. Ein besonderes Feature bietet Samsung exklusiv an: Mit der Hue-Sync App können Nutzer die Philips Hue Lampen so einstellen, dass sie Filme, Serien oder Spiele mit synchronisierten Lichteffekten begleiten.

Der Samsung OLED S90C in 65 Zoll erhielt ebenfalls hohe Bewertungen, darunter eine Bestnote von 1,7 von der Stiftung Warentest. Die 55-Zoll-Version wurde von audiovision als „sehr gut“ und als „Referenz“ in seiner Größenkategorie eingestuft.

Neben den OLEDs haben Samsungs Neo QLED-Modelle ebenfalls beeindruckende Kritiken und Auszeichnungen erhalten. Der Neo QLED QN90C wurde von ComputerBild und hifi.de für seine beeindruckende Farbwiedergabe und Bildqualität, selbst bei Tageslicht, gelobt. Ein weiteres Modell, der QN900C in 75 Zoll, wurde von Fachmagazinen wie Satvision und audiovision für seine „exzellente Bildqualität“ ausgezeichnet.

Soundqualität nicht zu überhören

Aber nicht nur in Sachen Bild, auch in Sachen Sound konnte Samsung punkten. Die Soundbars der Q-Serie, insbesondere die Modelle HW-Q810 und HW-Q9352, wurden von der Stiftung Warentest für ihre satten Klänge und ihr immersives Klangerlebnis gelobt. Ein besonderes Feature dieser Soundbars ist das Q-Symphony, das für einen synchronisierten Klang zwischen TV und Soundbar sorgt. Samsung bietet zudem mit der Samsung One Remote Control eine Fernbedienung, die sowohl den Fernseher als auch die Soundbar intuitiv steuert.