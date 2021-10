Nicht nur Wissenschaft, Luft- und Raumfahrt wissen sie zu schätzen. Auch für Computerspieler vom ernsteren Fach sind sie ein echtes Geschenk: Simulatoren, etwa der „Flight Simulator 2020“, um mit originalgetreuen Eingabegeräten das Fliegen als realistische Erfahrung zu erleben, die reines Spielen überflügelt. Weniger bekannt dürfte sein, dass auch die Deutsche Bahn Simulatoren nutzt – und zwar mitnichten „nur“ für Lokführer. Dieses Video zeigt den Weichenstellsimulator.

Stilecht beginnt das Video von Tom Scott mit einem Ausblick, der uns mutmaßlich eine Zugführerin in spe im Simulatoreinsatz zeigt. Scott ist bekannt für seine interessanten Kurzdokumentationen auf YouTube, die ihn mitunter an faszinierende Orte führen – zu den letzten noch genutzten Flussfähren unseres Planeten, in uralte schottische Bergwerke oder an einen der windigsten Orte Europas auf einem niederländischen Deich.

Oder eben nach Darmstadt:

Hier befindet sich eine der Ausbildungsstätten mit einem der wohl deutschesten Namen der Welt: das „Eisenbahn Betriebsfeld“. Denn nicht nur das Führen einer Lok ist für die Funktionsweise eines Zuges unumgänglich – ähnlich hohe, wenn nicht noch höhere Bedeutung kommt dem Weichenstellen bei. Alles muss reibungslos funktionieren, soll es nicht zu gefährlichen und mitunter verheerenden Staus oder gar Kollisionen kommen.

Dafür hat man eine Modelleisenbahn an ein Signalsystem gekoppelt – in der seit 2006 bestehenden Anlage wird auf rund 500 Quadratmetern auf einer Gesamtstreckenlänge von 1,2 Kilometern geübt. Dieses fiktionale Streckennetz ist mit Orten und Bahnhöfen besiedelt, die Namen früherer Pioniere und Erbauer der Anlage tragen.

An den (alten) Hebeln der Macht

Tom Scott lässt sich von Experten wie Holger Kötting vom Akademischen Arbeitskreis Schienenverkehr die minutiösen Details der Anlage zeigen und bekommt etwa auch die alten mechanischen Stellsysteme mit ihren Relais-Systmen zu Gesicht. Dabei darf der Dokumentarfilmer auch selbst Hand anlegen – und demonstriert, dass an jeden Hebel, jedes System eine Modellweiche gekoppelt ist. Auch Computersysteme werden demonstriert.

Das Resultat ist ein hochkomplexes Zusammenspiel wie in der wirklichen Welt, das keinen Fehler verzeiht und eine Ausbildung unter nahezu realen Einsatzbedingungen erlaubt. Ein faszinierender dokumentarischer Einblick, der die enorme Verantwortung dieser Tätigkeiten unterstreicht und den sich kein Eisenbahnfreund oder Modellbauer entgehen lassen sollte.