Nützlicher Lifehack von der Slivki Show: So schützt ihr euch vor Bankkarten-Abzockern – Es ist für niemanden schön, Opfer eines Betrugs zu werden und dabei auch noch Geld zu verlieren. Schon gar nicht dann, wenn es mit einem Apparat geschieht, auf den sich täglich Millionen verlassen (müssen): die gute, alte Supermarktkasse. Denn hier lauern unerwartete Tücken und Gefahren – Abzocker verschaffen sich etwa mit perfiden Tricks Zugang zu eurer Geheimzahl und können so gegen euren Willen eure Bankkarte nutzen. Doch wie geht das? Dieses Video erklärt es.

Berühmt wurde der kultige Betreiber der „Slivki Show“ einst von Deutschland aus in der Ukraine mit nützlichen Livehacks – dann gesellte sich auch ein deutscher Zweitkanal hinzu, der mit einer mindestens ebenso kultverdächtigen lokalisierten Fassung inklusive radebrechendem Betreiber rasch viele Fans um sich scharen konnte.

Auch Ausgaben für Japan, Spanien oder den englischsprachigen Raum gibt es. Kein Wunder, was man hier zu sehen bekommt, ist nicht nur witzig und unterhaltsam, sondern wartet oft auch mit interessanten Anekdoten aus der Sowjetzeit auf. Zudem sind die Tipps universell nützlich.

In dieser Ausgabe zeigt uns Betreiber Yuri Yaniv neben Katze Cookie und Hamster Stefan (Möge der kleine Kerl nun in Frieden ruhen!), wie sich ausgefuchste Gauner in einem Supermarkt zuerst mit einem Chip-Lesegerät in einer Tasche an eure Karte heranmachen. Dann filmen die Betrüger mit einer Infrarotkamera die Wärme-Rückstände eurer Pin-Eingabe an der Supermarktkasse.

Das genügt, um sich auf eure Kosten zu bereichern. Doch dagegen kann man sich schützen – und wie das geht, zeigt Yaniv uns ebenfalls auf seine unnachahmliche Art.