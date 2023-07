Nintendo warnt offiziell vor „Puste-Trick“– Es gibt Rituale, die sind so alt wie die Zeit des Menschen auf Erden selbst. Den Geistern nach einer erfolgreichen Jagd zu danken, ein Gebet vor einer Schlacht zu sprechen – oder über die Module oder den Modulschacht seiner Videospielkonsole zu pusten, falls Games mal nicht laden. Scherz beiseite, Letzteres geht auf die Neunzigerjahre zurück, als man seine störrischen 8- und 16-Bit-Konsolen auf diese Weise zum Laden eines Spiels bewegen wollte. Doch klappt das? Und warum ist das in Zeiten von SSDs relevant?

Ist es wirklich nur ein Mythos? Ein Spiel funktioniert nicht, also pult man das Modul aus dem Schacht, pustet darüber – und alles läuft wieder rund? Wie ist es mit der Nintendo Switch und ihren Spielen auf den kleinen Speicherkarten, immerhin haben diese ja auch Kontakte zum „Freiblasen“ von Staub? Nintendo hat sich nun selbst dazu geäußert. Tatsache ist, dass die Spiele seinerzeit meist deshalb nicht liefen, weil das Modul nicht korrekt im Schacht steckte, irgendwo leicht schief saß.

Die Folge:

Die Kontakte hatten keinen … Kontakt. Das Game lief nicht. Also zog man das Modul für das angebliche magische Pusten kurz heraus, schob es wieder rein – und richtete es dadurch automatisch auch neu aus, was meist genügte. Das Pusten dazwischen hätte man sich demnach sparen können. Doch bis heute gibt es Zocker, die darauf schwören. Etwa bei ihrer erwähnten Nintendo Switch. Statt auf die Speicherkarten pusten die Leute dann eben in den fragilen Steckplatz an der kleinen Konsole.

Etwas, wovor Nintendo nun ausdrücklich und offiziell warnt. Dem Hersteller zufolge sorgt das kräftige Hineinpusten in die Switch vor allem für eines: Speichelflug. Die Spucke gelangt mit dem Luftstrom in den Slot, setzt sich dort fest und kann zu Flugrost und anderen Formen der Korrosion führen. Viel wichtiger ist Nintendo zufolge die fachgerechte Säuberung. Doch auch vor dem blindwütigen Herumstochern mit Wattestäbchen warnt das Unternehmen ausdrücklich.

Denn die Anwendung der Stäbchen könnte das Terminal im Inneren der Konsole beschädigen. Nintendo rät den Nutzern der Switch, den Slot vorsichtig per Staubsauger von Staub zu befreien. Verblüffend, dass Nintendo sich nun dazu angehalten sieht, solche Tipps zu veröffentlichen, ist die Switch doch schon seit vielen Jahren auf dem Markt – und der Pustetrick unter Videospielern seit Jahrzehnten ein bekannter Mythos.

