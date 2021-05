Nicht runtersehen: Längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt eröffnet – Es liegt in der Natur vieler Hindernisse, dass man irgendwann wohl oder übel auf Hilfsmittel für eine Überwindung angewiesen ist. Dies gilt nicht nur für Bergsteiger und Profis, sondern auch für all jene, die einfach nur wandern möchten – gibt es eine Kluft, braucht man eine Brücke, klar. Hängebrücken etwa kommen im Gebirge oft zum Einsatz und sind Mittelpunkt vieler Szenen in Abenteuerfilmen – die schwankenden Konstruktionen zollen vielen Respekt ab. Das dürfte bei der extralangen Variante aus dem Video nicht anders sein.

Schon die ersten Sekunden dieses Clips zeigen: Die Brücke dürfte nicht jedermanns Sache sein, verfügt sie doch über einen Gitter-/Wabenboden, der eine beispiellose Aussicht auf das Geschehen unter den eigenen Füßen erlaubt. Ein Albtraum für Leute mit Höhenangst – ein reines Vergnügen hingegen für all jene, die Schluchten lieben. Dies ist die längste Fußgängerbrücke der Welt, taufrisch im Frühjahr 2021 in Portugal für die Öffentlichkeit freigegeben. Atemberaubende 516 Meter ist die Konstruktion lang.

Sie spannt sich über den Fluss Paiva und verspricht selbst dem von Höhenangst befreiten Besucher mit ihrem leichten Schaukeln und dem doch sehr freizügigen Boden einen Nervenkitzel in luftigen 175 Metern Höhe und auf 1,20 Metern Breite. Ganze 35,5 Meter hoch sind die Masten, welche die gewaltige Stahlkonstruktion tragen – das Gewicht verteilt sich auf einen gabelförmigen Mechanismus mit 32 Metern Breite. Ein faszinierendes Bauwerk, das ihr euch nun für euren nächsten Urlaub vormerken könnt – so ihr schwindelfrei seid.