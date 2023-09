Nexode 300W: Ugreen stellt neues Multiport- Schnellladegerät vor – Das renommierte Elektronikunternehmen UGreen hat das Nexode 300W Multiport-GaN-Schnellladegerät, eine Neuentwicklung in der Ladebranche, offiziell vorgestellt. Frühe Beobachter hatten bereits die Chance, dieses Galliumnitrid (GaN)-Ladegerät auf der IFA 2023 in Berlin zu begutachten. Das Produkt ist jetzt sowohl auf UGreen.com als auch auf Amazon zum Preis von 269 EUR verfügbar. Ein spezielles Angebot, das bis zum 14. September 2023 gilt, ermöglicht den Kauf zum Einführungspreis von 199 EUR.

Der Nexode 300W zeichnet sich durch einen dedizierten 140-Watt-Ausgang und insgesamt fünf Stromausgänge aus, darunter vier USB-C- und ein USB-A-Anschluss. Dies ermöglicht es dem Ladegerät, mehrere Geräte gleichzeitig schnell aufzuladen. Für Szenarien, in denen mehrere Geräte, wie Laptops, Smartphones oder Tablets, am selben Ort aufgeladen werden müssen, bietet der Nexode 300W eine effiziente Lösung, die das Durcheinander von Kabeln und Steckdosen eliminiert.

Zukunftsweisende Ladekompatibilität

Das Ladegerät unterstützt eine breite Palette von Schnellladeprotokollen, einschließlich USB Power Delivery PD3.1, PD, QC, SCP, FCA und AFC. Dies stellt sicher, dass es eine Vielzahl von Geräten – von Laptops über mobile Spielekonsolen wie "Nintendo Switch" und "Steam Deck" bis hin zu Smartphones – mit hoher Geschwindigkeit aufladen kann. Ein beeindruckendes Beispiel ist das 16-Zoll MacBook Pro, das in nur 30 Minuten 56 Prozent Ladekapazität erreicht, wenn es mit dem Nexode 300W verbunden ist.

Das UGreen Ladegerät garantiert durch das smarte Thermal Guard™ System, das Temperaturänderungen in Echtzeit mit 6.000 Messungen pro Minute überwacht, höchste Sicherheit. Durch diese Technologie werden potenzielle Gefahren wie Überhitzung oder Überladung verhindert. Zudem sorgt das robuste PVC-Gehäuse, das feuerbeständig und stoßfest ist, für zusätzlichen Schutz. Das Highlight ist jedoch die Verwendung von Galliumnitrid-Ladetechnologie, die den Nexode 300W Charger bis zu 30 Prozent umweltfreundlicher macht als ältere Siliziumchip-basierte Modelle.

Elegantes Design mit praktischen Vorteilen

Das unauffällige und hochwertige Design des Nexode 300W in Space Grey ermöglicht eine harmonische Integration in Büros und Wohnräume. Das matte Finish des Geräts minimiert Fingerabdrücke, und das zwei Meter lange Netzkabel bietet Flexibilität bei der Platzierung. Es ist zu beachten, dass der Nexode 300W in Space Grey nun für 269 EUR bei Amazon und auf UGreen.com erhältlich ist, wobei ein Rabatt von über 26 Prozent bis zum 14. September 2023 den Preis auf 199 EUR senkt.