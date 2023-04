Neuralink von Elon Musk: Partner für Versuche am Menschen gesucht – Schon länger ist bekannt, dass Elon Musks Unternehmen Neuralink an Gehirnimplantaten arbeitet. Unter anderem forscht man an einer Möglichkeit, eine direkte Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine über das Gehirn zu erschaffen. Nun hat man sich bei Neuralink einem Medienbericht zufolge mit einem der größten Neurochirurgiezentren in den USA in Verbindung gesetzt. Klinische Studien sollen beginnen, um Geräte am Menschen zu erproben.

Das Zentrum gilt laut einem Bericht von „t3n“ als ein möglicher Partner für die Versuchsreihen. Doch davor stehen die benötigten Zulassungen durch die US-Behörden. Bei Neuralink forscht man bereits seit 2016 an Gehirnimplantaten, welche Menschen irgendwann die direkte Steuerung elektronischer Systeme ermöglichen könnten. Der Milliardär Elon Musk sieht in diesen Systemen ein potenzielles Heilmittel für bestimmte Behinderungen, Blindheit oder Lähmungen durch Erkrankungen. Musk strebt dabei ein System an, welches schon in nahe Zukunft bereitstehen sollte.

Rückschlag 2022

Doch es gibt Hürden. Bereits zu Beginn des Jahres 2022 lehnte die US-Behörde FDA (Food and Drug Administration) einen Antrag auf Fortsetzung von Studien am Menschen ab. Es gab Sicherheitsbedenken, die dem im Wege standen. Laut dem Bericht von „t3n“ arbeitet man bei Neuralink seitdem daran, Lösungen für die kritischen Fragen der FDA zu finden. Wann diese Arbeit Früchte tragen wird, wenn überhaupt, ist nicht geklärt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters steht man bei Neuralink derzeit in Gesprächen mit dem Neurochirurgiezentrum Barrow Neurological Institute. Das in Phoenix, Arizona ansässige Institut soll Neuralink demnach als möglicher Partner bei Studien mit menschlichen Probanden unterstützen. Bei Reuters fragte man bei dem Institut an. Direktor Francisco Ponce wollte gegenüber der Agentur nichts zu Neuralink sagen. Ponce äußerte jedoch, dass man beim Institut in der Position sei, um Implantatforschungen dieser Art durchzuführen. Man könne auf eine langjährige Erfolgsbilanz verweisen.

Kritische Punkte: Tierversuche und Keime

Neuralink scheiterte bislang nicht nur an den Auflagen der FDA, sondern muss sich kritische Fragen von gleich zwei US-Untersuchungsbehörden aufgrund seiner gegenwärtigen Praktiken gefallen lassen. Einerseits widmet sich der Generalinspekteur des US-Landwirtschaftsministeriums dem Unternehmen seit 2022, geht möglichen Tierschutz-Verletzungen nach. Meldungen früherer und derzeitiger Mitarbeiter über verfrühte oder hastige Tierversuche, welche unnötiges Leid oder den Tod von Tieren zur Folge gehabt haben sollen, hatten ihn auf den Plan gerufen.

Zugleich führt das US-Verkehrsministerium laut „t3n“ eine Untersuchung durch. Bei einer Partnerschaft von Neuralink mit der Universität von Kalifornien zwischen 2018 und 2020 soll es zu einem möglichen Missbrauch von gefährlichen Krankheitskeimen gekommen sein, dem die Behörde derzeit nachgeht.

Quelle: t3n.de