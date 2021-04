Die Mutter aller Spielzeuge: Dieser Optimus Prime verwandelt sich per Sprachbefehl – Herrschaften, hier kommt die Mutter aller Spielzeuge: Der „Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Robot - Collector's Edition“ aus dem Hause Robosen ist rund 50 Zentimeter hoch, mit mehr als zwei Dutzend Servos bestückt und verwandelt sich auf Zuruf automatisch vom Sattelschlepper in einen Roboter. Normalerweise stünde an dieser Stelle ein kategorisches „Shut up and take my Money“, allerdings ist der Preis für den coolsten Autobot der Spielzeuggeschichte astronomisch.

Der in Zusammenarbeit mit Hasbro entwickelte Transformer besteht aus über 5.000 Komponenten, kann dank 60 Mikrochips und 27 Servomotoren laufen, schießen sowie sprechen (natürlich mit der Stimme von Peter Cullen, der bereits seit 1984 als Originalstimme von Optimus Prime bekannt ist) und verfügt über zwei Mikrofone, um Sprachbefehle anzunehmen.

Auf den Zuruf „Hey Optimus!“ hin, aktiviert ihr anhand 25 verschiedener Phrasen eine Reihe von Aktionen. Darunter eben auch die Verwandlung von einem Freightliner FL86 in den zweibeinigen Anführer der Autobots. Selbstverständlich unterlegt von den ikonischen Soundeffekten, derer das Spielzeug je nach Situation ganze 80 verschiedene abspielen kann.

Über eine App für Android oder iOS lässt sich Optimus außerdem nicht nur fernsteuern, es ist sogar möglich, eigene Manöver zu programmieren.

Ein Riesenspaß also, der allerdings seinen Preis hat: Stolze 700 Dollar soll der „Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Robot - Collector's Edition“ kosten, den man sich auf der Webseite des Herstellers sowie auf „hasbropulse.com“ vorbestellen konnte.

„Konnte“ deshalb, weil die Bestände zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (13.04.21) bereits vergriffen waren. So heißt es auf „robosen.com“: „Wir stoppen die Vorbestellungen, während wir alle eingegangenen Bestellungen prüfen, um sicherzustellen, dass wir unsere Produktionsquote nicht überschritten haben.“

Auf „hasbropulse.com“ heißt es schlicht: Ausverkauft!

Quelle: golem.de