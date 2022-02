Neue Mini-Ohrstöpsel mit Tech-Raffinessen: Sony präsentiert die LinkBuds – Sony möchte im Segment kabelloser Ohrstöpsel mit den neuen LinkBuds durch ein einzigartiges Design bestechen – ein offener Ring, der trotz seiner geringen Größe kristallklaren Klang und saubere Gesprächsqualität liefern soll. Zugleich sollen die Stöpsel durch neue Hörerlebnisse überzeugen, unter anderem durch Lösungen für AR-Spiele, den Einsatz im Home-Office und eine Möglichkeit, besonders rasch auf Musik zugreifen zu können.

Durch ihre Gestaltung sollen die LinkBuds Trägern dabei gestatten, Umgebungsgeräusche jederzeit ohne Beeinträchtigung eines Hörerlebnisses wahrzunehmen. Dazu wurde die ringförmige Treibereinheit eigens so entwickelt, dass in der Mitte ein Loch frei bleibt – und die User damit Kontakt zur Umwelt halten können. So erlauben die Ohrstöpsel, zugleich eine Unterhaltung zu führen und doch dem Podcast oder der Musik zu lauschen.

„Wunderwerk der Miniaturisierung“

Durch ihre ergonomische Bauweise sollen die Ohrstöpsel nicht herausgenommen werden müssen – sie wiegen rund vier Gramm, Sony selbst spricht von einem „Wunderwerk der Miniaturisierung“. Von der Konkurrenz unterscheide man sich zudem dadurch, dass die schützende Oberfläche über der Lautsprechermembran hier in das Gehäuse integriert wurde und so nochmals Platz spart. Man beruft sich insbesondere auf den allerersten In-Ear-Kopfhörer, den Sony 1982 der Weltöffentlichkeit vorstellte.

Seitdem habe das Unternehmen Daten über Ohrformen gesammelt, welche in geballter Form bei der Entwicklung der LinkBuds zum Einsatz gekommen seien. So sollen sich die Stöpsel den ganzen Tag über tragen lassen. Dank eines maschinellen Algorithmus zur Geräuschminimierung und einer Technologie, welche auf den Daten von mehr als 500 Millionen Stimmproben fußt, blenden die LinkBuds Umgebungsgeräusche aus und vermögen zugleich, die Stimmen ihrer Verwender herauszufiltern.

Mehr noch:

Sony betont, dass man mit den Stöpseln selbst in lautstarken Umgebungen seine Gesprächspartner stets gut versteht. Zudem optimieren die Stöpsel dank integriertem V1-Prozessor musikalische Nuancen, bügeln Verzerrungen glatt und sollen mit ihren Zwölf-Millimeter-Ringtreibern satten Sound liefern. Sie verfügen über eine adaptierte Lautstärkeregelung, die sich der Umgebungslautstärke anpasst. Zur Bedienung müssen die LinkBuds zudem nicht einmal berührt werden.

Sie verfügen über eine Technologie namens Wide Area Tap, welche Tipp-Bewegungen vor dem Ohr erkennt und so Wiedergabesteuerung erlaubt. Kommt ein Anruf herein, halten die Stöpsel automatisch die Musikwiedergabe an und beginnen das Gespräch. Wird aufgelegt, geht die Musik von alleine weiter, so Sony. Auch Google- und Alexa- Sprachassistent werden unterstützt. Dank Googles Fast-Pair-Funktion lassen sie sich bequem an Android-Geräte koppeln, per Swift-Pair finden auch andere Geräte wie PCs und Tablets sie flott.

Sie bringen eine weitere Neuheit mit:

Weltweit sind sie Sony zufolge die ersten In-Ear-Kopfhörer, welche automatisch ein Pop-up aufploppen lassen, wenn man sie aus dem Lade-Etui nimmt. Nur Sekunden später soll man durch Gehäuseberührungen die Spotify-Widergabe fortsetzen können. Auch unterstützen sie Microsoft Soundscape, erlauben also Schallsignale (Audio-Beacons) sowie Hinweise zu hören, welche auf Gebäude oder Kreuzungen im Alltag verweisen, etwa bei AR-Spielen. Diese Hinweise sollen in normale Umgebungsgeräusche einfließen.

Da Gyro-Sensoren und ein Kompass verbaut sind, erkennen die LinkBuds Sony zufolge eigenständig, wohin der Nutzer den Kopf dreht. Man kann so via AR einen Geräuschhinweis zu einem Ort lokalisieren, ohne aufs Smartphone blicken zu müssen. Die Stöpsel weisen einen Spritzwasserschutz gemäß IPX4-Standard auf, sowie eine Akkulaufzeit von 5,5 Stunden vor, bevor sie wieder in ihre Ladebox müssen. Die hält Strom für weitere zwölf Stunden bereit.

Mit einer Zehn-Minuten-Schnellladung können 90 Minuten Wiedergabe aufgestockt werden.

Das Unternehmen betont, dass die Kopfhörer vollständig aus Recyclingmaterialien und nachhaltig gefertigt sind, die Verpackung kommt ohne Kunststoffe aus. Kostenpunkt für die LinkBuds, die in Weiß und Anthrazit ausgeliefert werden: 179,99 Euro. Ab Mitte Februar 2022 sind die neuen In-Ears verfügbar.