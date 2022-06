Faszinierende Kurz-Doku: Tüftler baut Riesen-Modell einer MiG-29 – Nicht nur die US-Streitkräfte können faszinierende Kampfflugzeuge. Die Antwort aus Russland auf legendäre Jets wie die F-16 oder die F-14 bildet die MiG-29. Kein Wunder also, dass auch der eine oder andere Modellflieger sich für diese aggressive Schönheit interessiert. Ein russischer Tüftler hat dabei ein gewaltiges Flugmodell mit allen Schikanen konstruiert. Goldmedaille.

Vitalij Robertus nahm mit Freunden aus seinem Flugteam RusJet 2017 an der Meisterschaft Jet World Masters teil. Das Team schaffte es mit gleich drei Konstruktionen auf die obersten Wertungsplätze und katapultierte sich damit in der Nationalwertung der Flugzeugmodellbauer an die Spitze ganz Russlands.

Die MiG-29, die Robertus konstruierte, brachte es dabei im 2017er Wettbewerb auf den ersten Platz der Kategorie „Beste Kopie eines modernen Jets“. Seine MiG-29 stellt dabei einen Nachbau einer der Maschinen der russischen Kunstflugtruppe „Strischi“ (zu Deutsch: „Mauersegler“) dar. In ihrem Video dokumentieren die Mitglieder des Teams RusJet, wie Vitalijs voll funktions- und flugfähiges Meisterwerk in seinem Maßstab von 1.4,75 entstand.

Solchen Anklang fand das ursprüngliche Video wohl bei Modellbaufans, dass man sich dazu entschloss, es in verschiedenen, mehrsprachigen Versionen anzubieten. Im Anschluss findet ihr also die deutschsprachige Variante – stört euch nicht an dem einen oder anderen sehr holprigen Übersetzungsfehler/Satzbau, alles in allem ist es eine faszinierende Doku für Technikbegeisterte, die kein Modellbauer verpassen sollte.