Jackery präsentiert neue Powerstation 1000 Plus – Jackery, der weltbekannte Anbieter von tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen, hat auf der IFA 2023 zwei beeindruckende Produkte vorgestellt. Der Fokus des Unternehmens lag klar auf Mobilität, was sich in den Features der neu eingeführten Modelle widerspiegelt.

Jackery Explorer 1000 Plus: Eine kompakte und leistungsstarke Lösung

Mit der neuen Explorer 1000 Plus, die in einem besonders kompakten Gehäuse untergebracht ist, erweitert Jackery sein Portfolio. Dieses Modell bietet eine Kapazität von 1,26 kWh, die mit handlichen Battery Packs flexibel auf bis zu 5 kWh erweitert werden kann. Damit können energieintensive Geräte über insgesamt sieben Anschlüsse an der Front sicher und zuverlässig versorgt werden, und das bei einer Ausgangsleistung von 2000 Watt. Nach der erfolgreichen Einführung der 2000 Plus ist die Explorer 1000 Plus ein weiterer Schritt von Jackery, um in der mobilen Energieversorgung führend zu sein.

Explorer 300 Plus: Jackerys leichteste und kompakteste Powerstation

Für diejenigen, die ihre Stromversorgung gerne in der Tasche haben, hat Jackery auch eine Antwort: Die Explorer 300 Plus. Als das kleinste und leichteste Modell der neuen Flagship-Serie von Jackery, wiegt die Powerstation nur 3,75 kg. Die 288 Wh Powerstation wird als ultraportabler Solargenerator mit einem handlichen 40 Watt Solarpanel angeboten, was für emissionsfreie Energie sorgt.

Die neu eingeführten Modelle, sowohl die Explorer 1000 Plus als auch die Explorer 300 Plus, werden erstmalig von Jackery auf der IFA in Halle 3.2, Stand 307 präsentiert. Sie sind ein Beweis für Jackerys Engagement, portable Energielösungen zu entwickeln, die sowohl leistungsstark als auch umweltfreundlich sind. Damit setzt Jackery den Trend fort, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen einer immer mobileren Gesellschaft gerecht werden.