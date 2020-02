So bastelt ihr euch ein winziges Sturmgewehr

Autor: Redaktion MANNTV

Mini AK-47 Sturmgewehr im Eigenbau – Das vom russischen Ingenieur und Namensgeber Michail Timofejewitsch Kalaschnikow entworfene Sturmgewehr AK-47 ist die meistverbreitete Kriegswaffe aller Zeiten. Auch wenn das Wort „erfolgreich“ in diesem Zusammenhang recht zynisch erscheint, können in Sachen Bodycount nicht mal die einschlägigen Massenvernichtungswaffen mit der „Awtomat Kalaschnikowa obrasza 1947“ mithalten. Und was erfolgreich ist, das wird bekanntlich nachgemacht.

Die vergleichsweise simple Bauweise der Waffe begünstigte die Herstellung diverser Kopien, zu denen man die im folgenden Video gezeigte Mini-Version freilich nur mit viel gutem Willen zählen kann, diente dabei doch vor allem die ikonische Optik als Grundlage. Dafür fallen dieser AK-47 aber keine Menschenleben zum Opfer und sie ist sogar noch schneller gebaut als das Original.

Alles was ihr dazu braucht, sind etwas Holz, Säge-, Schnitz- und Schleifwerkzeug, Bohrer, ein Aluminiumrohr (z. B. von einer alten Radioantenne), eine passende Feder, Klebstoff, ein paar Stifte für den authentischen Look und etwas handwerkliches Geschick. Vor allem wenn es um den Spann- und Schussmechanismus geht.

Schade, dass der Macher des Videos ausgerechnet hier nicht näher ins Detail geht. Aber wir sind uns sicher, dass jeder, der sich ein solches Projekt zutraut, ohnehin nicht mehr braucht, als die im Clip vorhandenen Informationen.