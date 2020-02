Autor: Bernhard Trecksel

Frage: Was wiegt zwei Tonnen, hat sechs Beine und du willst es nicht in deinem Blumenbeet? Ja, ja, dumme Fragen, wissen wir. Immerhin habt ihr die Überschrift und das Social-Media-Posting schon längst gelesen und seid deshalb hier. Dies ist Mantis, ein sechsbeiniger „Kampfläufer“ wie aus einem SciFi-Film, schwer wie ein Auto und mit Dieselaggregat. Noch verblüffender: Ein Mann baute ihn im Alleingang – und stellte damit einen Guinness-Rekord auf.

Matt Denton aus dem englischen Hampshire ersann den „größten fahrbaren sechsbeinigen Roboter“ mit den Maßen von 2,8 × 5 Metern und knapp zwei Tonnen Gewicht, der sich übrigens auch fernsteuern lässt. In seiner Kindheit hatten Matt die imperialen Kampfläufer vom Typ AT-AT aus dem Kampf um den Eisplaneten Hoth in „Das Imperium schlägt zurück“ inspiriert. Später wurde er deshalb an die Animatronikexperte und so schloss sich der Kreis.

Matt arbeitete an Streifen wie „Harry Potter“ und auch der Star-Wars-Reihe mit, bis er 2019 den Mantis fertigstellte: Ein Turbodiesel vom Typ Perkins mit 2,2 Litern Hubraum treibt den Sechsbeiner an. Bewegungsfreiheit: 18 verschiedene Richtungen, kontrolliert über zwei 3-Wege-Joysticks und 28 Knöpfe. Koordiniert wird das Ganze von einem Robot-Gehirn in Form eines Linux-PCs. Bescheidene Höchstgeschwindigkeit: knapp ein Kilometer pro Stunde.

Die Erfahrungen für die Maschine sammelte Matt übrigens in einem Film der „Harry Potter“-Reihe, für den er eine sechsbeinige Schildkröte konzipierte und dann die erlernten Techniken auf seine „Heimarbeit“ übertrug. Ein gelungenes Projekt – jetzt bitte einen Tick schneller und dann zu kaufen, danke.

Quelle: guinnessworldrecords.com