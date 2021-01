Mann baut Mini-Steinofen – Wer gerne mal den Lieferservice für eine leckere Pizza anruft – oder aufgrund einer nicht näher erwähnten Virus-Pandemie, die unseren Alltag komplett umgestaltet hat, dazu gezwungen ist –, der kennt das: Man bestellt eine „kleine Pizza“, doch jede Pizzeria, jeder Imbiss, versteht darunter etwas anderes. Manchen Kunden ist das, was sie am Ende im Karton liegen haben, zu klein. Sagen wir es mal so: Die sollten nie ordern, was in dem nun folgenden Ofen gebacken wurde …

Dass kreative Köpfe mit handwerklicher Begabung irgendwann während des letzten Jahrzehnts auf die Idee gekommen sind, dass man seine Bauten ja bei YouTube präsentieren könnte, um eine riesige Fangemeinde um sich zu scharen und dabei auch noch gut zu verdienen, ist längst bekannt. Millionen entsprechender Videos sprechen eine überdeutliche Sprache in dieser Hinsicht. Auch, wenn es um das Thema Hobby und Miniaturisierung geht.

Doch nur wenige Tüftler gehen in ihren Clips so weit, auch bei der Baumethode akribisch am Original zu bleiben. Was im Falle dieses winzigen Pizzaofens bedeutet, dass sein Erbauer das Ding wirklich mauert, statt es aus irgendetwas zu schnitzen, zu fräsen oder einfach zusammenzukleben. Nein, Tüftler „Tysy Tube 2.0“ rührt nicht nur Speis an und benutzt eine winzige Kelle. Er gießt auch Zwischendecken und verschalt sein Projekt dafür mit Mikro-„Balken“.

Das Resultat ist ein voll funktionsfähiger Steinofen, in dem man sogar eine Pizza entsprechender Größe backen kann, wie das Video beweist. Falls ihr euch jetzt fragt: „Hat er die winzigen Ziegel auch selbst gemacht und dann gebrannt?“, so lautet die Antwort: Die gibt es tatsächlich zu kaufen. Sollte euch also die Lust packen, dieses tolle Hobbyprojekt nachzubauen oder andere eigene Ideen zu realisieren, sucht einfach mal im einschlägigen Handel nach „Steinbaukästen“.