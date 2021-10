Männliche Empfängnisverhütung: Deutsche erfindet Hodenbad, das Spermien abtötet – Hättet ihr’s gewusst: Ultraschallwellen können die Regeneration von Spermien zeitweilig stoppen und stellen damit eine durchaus wirksame Form der männlichen Empfängnisverhütung dar. Das wollte die deutsche Designerin Rebecca Weiss nutzen und erfand kurzerhand ein Gerät, welches genau diesen Zweck erfüllt: den Coso.

Für die Entwicklung des Coso wurde Weiss mit dem renommierten James Dyson Award ausgezeichnet.

Die Anwendung sieht vor, das Becken des Coso mit Wasser zu füllen, das Gerät einzuschalten, um es auf Betriebstemperatur zu bringen, und dann vorsichtig seine Hoden einzutauchen. Diese werden dann mit Ultraschallwellen beschallt, wodurch die Spermienproduktion gestoppt wird.

Etwa zwei Wochen nach dem ersten Eintauchen soll die Verhütung dann wirksam werden. Um den Effekt wieder umzukehren, bedarf es etwas mehr Geduld: Etwa sechs Wochen nach dem letzten Eintauchen in das Hodenbad, soll der Mann wieder fortpflanzungsfähig sein.

Anlässlich der Dyson Awards verrät Weiss:

„Vor etwa einem Jahr wurde bei mir eine Krebsvorstufe am Gebärmutterhals diagnostiziert, die durch die Verhütung mit der Pille ausgelöst wurde. Danach kam eine hormonelle Verhütung nicht mehr in Frage.

Als mein Partner und ich nach einer alternativen Methode suchten, wurden wir auf den Mangel an männlichen Verhütungsmitteln aufmerksam. Das Problem ist nicht nur bei mir persönlich zu finden. Es betrifft auch viele andere.

Das zeigt sich auch an der derzeit wachsenden öffentlichen Diskussion über den Mangel an Verhütungsalternativen. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich in meiner Diplomarbeit im Studiengang Industrial Design an der Technischen Universität München mit der Entwicklung eines neuen Verhütungsmittels für Männer zu beschäftigen.“

Bislang gibt es nur einen funktionalen Prototypen, der lediglich dazu dient, die technische Machbarkeit zu testen. Weiss' Ziel ist es, einen Prototypen in Originalgröße zu bauen, der in klinischen Studien zur Anwendung kommen kann, um schließlich die männliche Verhütung zu revolutionieren.

Quellen: 9gag.com , instagram.com/coso.contraception