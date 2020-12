Lötbrenner vs. Gewehrkugel

Wie bei so vielen Videos, die wir euch hier in unserer gemütlichen Digi-Männerhöhle immer wieder gern präsentieren, kennen wir die Vorgeschichte zu folgendem Clip nicht. Sicher ist mit Blick auf die Bilder lediglich, dass irgendjemand, irgendwann den Fehler gemacht hat, dem aller Wahrscheinlichkeit nach männlichen Filmemacher eine Lötlampe in die Hand zu drücken. Denn wer auch immer hinter dem YouTube-Kanal „next EXPERIMENT“ steckt, verantwortungsvollen Umgang mit Werkzeug kann man dem Knaben definitiv nicht nachsagen.

Gleich zu Beginn des Videos richtet der Kerl seinen Gasbrenner auf ein Feuerzeug und macht im weiteren Verlauf nicht einmal vor scharfer Munition halt. Daneben geht noch eine Rolle Klopapier in Flammen auf, stirbt eine Batterie den Hitzetod, wird eine Packung Tic Tac geschmolzen und auch sonst alles unter Hitzeeinwirkung vernichtet, was wohl gerade so herumstand.

Immerhin findet das alles unter (hoffentlich) kontrollierten Bedingungen statt, so dass wir uns einigermaßen reinen Gewissens an der durchaus effektvollen Zerstörungsorgie ergötzen können. Auf jeden Fall immer noch besser, als in der heimischen Werkstatt dieser tiefsitzenden destruktiven Neugier nachzugehen, die wohl jeder Mann verspürt, seit er als Kind das erste Mal mit einer Lupe Sonnenstrahlen bündelte.

Wir möchten von daher noch einmal in aller Deutlichkeit betonen: Lötbrenner sind kein Spielzeug! Macht das also bloß nicht nach!