Autor: Bernhard Trecksel

Auf der weltbekannten Messe für Verbraucherelektronik, der CES, wurden auch in diesem Jahr wieder unzählige faszinierende Neuentwicklungen vorgestellt. So auch auf dem PC-Sektor, insbesondere in Sachen Laptops. Lenovo zeigte nun das „ThinkPad X1 Fold“ – den ersten Laptop weltweit, der über ein faltbares Display verfügt. Damit soll sich diese Technologie nicht mehr nur länger auf Smartphones beschränken. Seht selbst.

13,3 Zoll misst das OLED-Display, das bis zu 2.048 x 1.536 Bildpunkte darstellen kann – und sich eher zusammenklappen lässt wie ein Buch als wie ein Laptop. Der Eindruck wird auch durch eine mit Stütze ausgestattete Lederhülle verstärkt. Selbstverständlich ist der Faltbildschirm ein Touchscreen, sodass der Laptop nicht nur als solcher dienen, sondern auch als zweiter Monitor oder Tablet herhalten kann.

Bei 90-Grad-Biegung kann man dann mit virtueller Tastatur oder Bluetooth-Keyboard an dem Windows-10-Gerät arbeiten wie an einem normalen Laptop

Diese Zusatztastatur liegt laut Informationen des Technik-Portals „Techbook“ bei und haftet per Magnet am ThinkPad X1 Fold. Gerade mal ein Kilo soll das Gerät wiegen, das auch unter der Haube durch seine Werte überzeugen soll:

Herzstück des Ganzen ist ein Lakefield-Prozessor mit Hybrid-Technologie, der sowohl stark als auch energieschonend arbeiten soll. Der Arbeitsspeicher beträgt acht Gigabyte, der verbaute Speicherplatz umfasst bis zu ein Terabyte in Form einer pfeilschnellen SSD. Auf Anschlüsse müssen Nutzer ebenfalls nicht verzichten, so wird etwa je ein USB-C-Port der ersten und zweiten Generation an Bord sein, ebenso wie Displayport via USB. Geladen wird über USB-C.

Akku-Laufzeit: elf Stunden

Bei WiFi-6- und 5G-Tauglichkeit, wohlgemerkt. Das auf der Messe gezeigte Gerät ist lediglich ein Prototyp. Doch bereits ab Sommer 2020 soll das „ThinkPad X1 Fold“ für Endverbraucher an den Start gehen. Kostenpunkt in den USA 2.499 US-Dollar – europäische Preise sind noch nicht bekannt.

Quelle: techbook.de