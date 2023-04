UGREEN stellt neue „PowerRoam“-Powerstations vor – Bislang machte das 2012 gegründete Unternehmen UGREEN vorrangig in Sachen hochwertiger Unterhaltungselektronik von sich Reden, möchte nun aber das Portfolio um stationäre Stromerzeuger erweitern. Unter dem Namen „PowerRoam“ vermarktet und mit modernster LiFePO4-Technologie an Bord, bietet UGREEN seinen Kunden mit den neuen Kraftwerken die Möglichkeit, Endgeräte von unterwegs oder zu Hause nachhaltig und kostengünstig mittels Solarstrom zu laden, und legt dabei großen Wert auf den Faktor Sicherheit.

Im Rahmen eines großen Events mit Live-Musik, Catering und Freigetränken möchte UGREEN die Geräte am 22. April in Berlin auf dem Mercedes Platz zur Markteinführung in angemessenem Ambiente präsentieren.

Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Produkte direkt vor Ort zu testen und kennenzulernen.

In Zusammenarbeit mit dem Elektrofahrzeughersteller BYD entwickelt, liefert „PowerRoam“ Privathaushalten eine neue leistungsstarke LiFePO4-Stromversorgung in Form kompakter und leichter Stationen, die es im sogenannten U-Turbo-Modus auf eine Ausgangsleistung von bis zu 2.500W bringen und Geräte unterwegs mit Solarenergie versorgen können.

Evan Li, Vice President bei UGREEN, erklärt: „Die PowerRoam ist eine umweltfreundliche und langlebige Lösung, die für Outdoor-Abenteuer und Reisen geeignet ist.“

Zum Funktionsumfang gehören dabei ein LCD-Display, ein USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung sowie ein integrierter Akku und ein DC-Schnellladeanschluss. Außerdem wird auch ein fundierter Support geboten, um die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten.

Die mit LiFePO4-Batterien ausgestatteten neuen Powerstations sind dabei nicht nur effizient, kostengünstig und äußerst langlebig, sondern im Vergleich zu herkömmlichen Blei- und Lithium-Ionen-Batterien auch noch sicherer, leichter und leistungsfähiger, und können mehr als zehn Jahre halten, bevor sie ersetzt werden müssen.

Das integrierte Wartungssystem verlängert die Lebensdauer zusätzlich, überwacht es doch die Batterien anhand von Aufzeichnungen und schlägt vor, wann eine Wartung erforderlich ist. Außerdem werden die Batterien durch einen speziellen Laderegler vor Überhitzung und Überladung geschützt.

Eine ganze Reihe an Zubehör ergänzt die neue Kraftwerk-Serie.

So etwa ein intelligentes Ladegerät, ein energieeffizientes Kühlsystem, ein Temperatursensor und vieles mehr. Wie Li betont, wurden die Zubehörteile speziell für die LiFePO4-Batterie entwickelt, „um eine stabile und zuverlässige Energiequelle zu bieten“.

Diese kann dazu dienen, mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops aufladen, darüber hinaus aber auch andere elektrische Geräte mit Strom versorgen, die über einen 12-Volt-Anschluss verfügen. Das Design der Powerstations legt dabei Wert auf Benutzerfreundlichkeit, ist kompakt, leicht und tragbar, um den Anforderungen des modernen Lebens gerecht zu werden.

Mit Blick auf den Preis möchte UGREEN Vice President Li zufolge die Kundinnen und Kunden „in Zeiten von Energiekrise und Klimaerwärmung ein Stück weit durch nachhaltige Selbstversorgung“ entlasten, indem man auch denjenigen, die nicht viel Geld ausgeben wollen, eine leistungsstarke und zuverlässige Stromversorgung bietet.

„Es ist eine umweltfreundliche Möglichkeit, das tägliche Leben zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern“, betont Li.

Ganz besonders günstig wird es außerdem im Rahmen einer großen Rabattaktion anlässlich der Markteinführung.

So wird die „PowerRoam 1200“, die regulär 1.199,99 Euro kostet, während des ersten Monats der Veröffentlichung im April zum Aktionspreis von 999,99 Euro angeboten. Die „PowerRoam 600“ ist regulär für 799,99 Euro erhältlich und kostet im Aktionszeitraum April 599,99 Euro.

