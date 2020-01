Autor: Bernhard Trecksel

Lager-Terminator: Ford setzte erste Versandroboter ein – Im Hause Ford sind zwei Neuzugänge zu verzeichnen: Das Unternehmen hat sich zwei zweibeinige Roboter aus dem Hause Agility Robotics gesichert, die sich in Zukunft im US-Firmengebäude des Autogiganten um die Lieferung von Post und Paketen kümmern und an der Seite von Menschen arbeiten werden. Wie die beiden „Paket-Termiantoren“ in ihrem Job aussehen, erlebt ihr im Video. Faszinierend und irgendwie auch unheimlich.

Durch den Einsatz wird die Zusammenarbeit nach 2019 zwischen Ford und Agility Robotics vertieft. Unter anderem auch, um zu erproben, wie sich die Arbeit am Lager und außerhalb davon für Lieferunternehmen und Boten sowie für Kunden beider Unternehmen vereinfachen, effizienter gestalten und bezahlbarer machen lässt. Hier legt Ford den Schwerpunkt insbesondere auf die Kommunikation zwischen Lieferfahrzeugen und dem metallischen Knecht.

Die Maschinen kommunizieren untereinander und mit ihrer Umgebung über fortschrittliche Konnektivitätstechnologien. So haben die Roboter etwa Zugriff auf Fords cloudbasierte Unternehmenskarten moderner Ford-Fahrzeuge. Indem der Roboter den Fahrer unterstützt, kann er beispielsweise bei der Wegfindung des Lieferanten helfen oder Pakete am bevorzugten Lagerort eines Kunden abliefern. Oder auch in einem Notfall, etwa bei einem Unfall oder Herzinfarkt eines Fahrers, Hilfe verständigen.

Die Roboter können dabei alltägliche Hindernisse so überwinden wie Menschen, steigen Treppen etc. Auch auf einem Bein zu balancieren ist für diese Maschinen bereits kein Problem mehr, während ihre Sensoren die Welt um sie herum aufzeichnen. Sehr cool, aber eben auch beängstigend, wie sich die Arbeitswelt dadurch verändern könnte. Vom Körperhorror der zuckenden Humanoiden mal ganz abgesehen.

Quelle: carscoops.com