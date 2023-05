Kurioses Heimwerker-Projekt: Mann baut Bierfass-Motorrad mit Bier-Treibstoff – Das Netz ist voller kurioser und faszinierender Eigenbauten und Modifikationen an Fahrzeugen. Motorräder, die einen Seitenwagen haben, der auch als Grill oder Smoker fungieren kann, etwa. Auch kennt man Fahrzeuge, in welche Bierfans mit einem Faible fürs Handwerk Fässer oder Zapfhähne integriert haben. Doch ein Motorrad, welches nicht nur ein Bierfass im Rahmen trägt, sondern Bier als Kraftstoff nutzt, sieht man nicht alle Tage.

Doch genau ein solches hat Betreiber eines Kanals mit dem Namen Ky Michaelson nicht nur konzipiert, sondern gebaut. Voll funktionsfähig. Das Video beginnt mit einem jungen Mann vor der Kamera, mutmaßlich Buddy Michaelson, der Sohn jenes Erbauers, der als Stuntman-Legende gilt, ebenso wie als erster Zivilist, der eine Rakete ins All brachte: Vater Ky Michaelson ist der Erfinder dieses Motorrades. Sein Raketenstart brachte ihm den Spitznamen „The Rocketman“ ein, immer mal wieder ist er wohl mit Projekten und Ideen in Medienberichten zu sehen.

So wie eben mit seinem Bierfass-Bike:

Dieser Eigenbau entstand durch Ky Michaelsons handwerkliches Talent und ist nach Annahme seines Erbauers das erste und einzige Motorrad, welches durch Bier angetrieben wird. So begrüßte uns der vermutete Sohn zu Beginn des Videos mit einer Information darüber, dass sich im Bierfass-Kessel bis dato ein Druck von 19,70 bar aufgebaut habe. Michaelson ist nämlich bekennender Abstinenzler, wie er in einem Interview mit „Fox 9 News“ einige Tage vor dem Stand dieses Artikels erläuterte:

„Bier trinken? Nein, ich trinke nicht. Ich trinke kein Bier. Also kann ich mir auch nichts Besseres vorstellen, als es lieber als Kraftstoff zu verwenden“, erläuterte er dem Sender. So muss das Bier für einen Erhitzungsprozess herhalten, an dessen Ende ein besonderes Erzeugnis steht – ultrahocherhitzter Dampf. Der tritt dort aus, wo sich bei einem regulären Motorrad die Auspuffrohre befinden.

Die brühend heißen Dampfströme verschaffen der Maschine dem Erbauer zufolge den entsprechenden Vorschub.

Auf der Straße war er laut dem Interview noch nicht – ist aber im „Fox“-Video überzeugt, dass das Bike mit diesem Antrieb bis zu 240 km/h Geschwindigkeit erreichen könnte. Man darf also gespannt sein, was man von dieser hopfigen Höllenmaschine noch so alles zu hören bekommt.