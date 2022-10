Königliches Meisterstück aus Italien: Antiker Schreibtisch mit Dutzenden Geheimfächern – Viel Feind, viel Ehr. Ein Sprichwort aus der Zeit der Landsknechte, welches sich nicht nur auf dem Schlachtfeld bewährt. Reiche und einflussreiche Persönlichkeiten der Geschichte wähnten und wähnen sich stets von Gegnern und Rivalen umgeben, was in der Natur der Sache liegt. Insbesondere auch beim Hochadel. Also leitete man früh Gegenmaßnahmen ein, verbarg etwa Schätze und Nachrichten in Geheimfächern. Von diesen hat dieser Schreibtisch gleich Dutzende.

Den Angaben der Unternehmenswebseite des Antiquariats M.S. Rau lässt sich entnehmen, dass dieses 1912 gegründet wurde, und heute zu Nordamerikas „am meisten respektierten Galerien für erlesene Kunst, Antiquitäten und Juwelen zählt“. Das Familienunternehmen befindet sich in dritter und vierter Generation unter der Leitung von Bill und Rebecca Rau. Auf dem unternehmenseigenen YouTube-Kanal präsentiert man mitunter faszinierende Kleinodien.

Stücke, die man als Außenstehender, der nicht den Oberen 10.000 angehört, auf andere Weise wohl nur selten zu Gesicht bekommen dürfte.

Bill Rau stellt im vorliegenden Video den Schreibtisch vor. Dieses handwerkliche Meisterwerk wurde aus Mahagoni gearbeitet und es heißt, Tisch und Stuhl wurden nach persönlichen Wünschen für den italienischen König Karl Albert Amadeus von Sardinien-Piemont kreiert. Demnach gilt die Kombination aus Lehnstuhl und Tisch als eines der feinsten Werke seiner Art aus dem 19. Jahrhundert, nicht zuletzt aufgrund der komplexen Schnitzarbeiten, Stuckaturen und Verzierungen mit Löwenmasken, Löwentatzen, Ranken und Schriftrollen.

„Nicht ein Stück blieb unverziert“, wie es auf der Beschreibungsseite des Antiquariats heißt. Noch faszinierender sind die besagten Geheimfächer, die Rau und Assistentin Nicole im Video ausführlich zur Schau stellen. Die schiere Masse der Verstecke würde ebenso wie die Kunstfertigkeit ihrer Konstruktion den Rahmen eines Videoartikels sprengen. Lasst euch einfach von der vollendeten Handwerkskunst begeistern, wir wagen zu bezweifeln, dass moderne Möbelhäuser für den Massenmarkt etwas derart Vollendetes vollbringen könnten.

Wir sagen nur: „Spiegel und Sokrates“. Schaut das Video, dann seid ihr im Bilde, was wir meinen …

Quelle: rauantiques.com