Kampf gegen den Klimawandel: Künstliche Wälder sollen CO2 aus der Luft filtern – Im Kampf gegen den Klimawandel verfolgen Forscher schon länger den Ansatz, künstliche Pflanzen zu erschaffen, die deutlich mehr CO2-Gas binden können als ihre natürlichen Verwandten. Einer dieser Forscher heißt Klaus Lackner und arbeitet an der Arizona State University. Sein Plan: mechanische Wälder.

Konkret handelt es sich bei diesen „Bäumen“ um zylindrische Gebilde aus gestapelten Scheiben, die aufrecht stehend das Kohlenstoffdioxid aus der Luft filtern und dann in unterirdische Tanks ableiten sollen.

Ein wenig gruselig sieht das Ganze auf einem Konzeptbild schon aus, allerdings sollen Lackners Tech-Bäume tausendmal effizienter arbeiten als echte Pflanzen und benötigen dementsprechend auch weniger Platz.

Die Scheiben mit einem Durchmesser von 1,5 Metern werden im Abstand von jeweils 5 Zentimetern gestapelt und mit einem speziellen Harz getränkt. Diese Substanz ist in der Lage, CO2 zu binden, und tropft, wenn gesättigt, in einen Auffangbehälter unter dem Baum.

„Nach etwa 20 Minuten sind die Scheiben voll“, zitiert der „Stern“ Lackner. „Wir leiten Wasser und Dampf ein, um das CO2 in einer geschlossenen Umgebung freizusetzen, und nun haben wir ein Niederdruckgemisch aus Wasserdampf und CO2.“

Zwar bedarf es der Zufuhr von Energie, um das CO2 aus dem Harz freizusetzen, ein Großteil der Wärme kann aber wieder zurückgewonnen werden.

Während natürlich gewachsene Bäume in der Lage sind, CO2 in Kohlenstoff und Sauerstoff umzuwandeln, fungiert der mechanische Baum also letzten Endes lediglich als Staubsauger und nicht als grüne Lunge.

Dafür kann so ein mechanischer Wald allerdings selbst in Wüsten und Steppen installiert werden, da er weder Ansprüche an den Boden noch an das Klima stellt.

Lackner betont: „Die Menschheit kann es sich nicht leisten, dass immer größere Mengen an überschüssigem Kohlenstoff in der Umwelt herumfliegen, also müssen wir ihn wieder herausholen.“

Von daher sind aktuell drei große Wälder geplant.

Für den Preis von rund 2,5 Millionen US-Dollar sollen diese dann 1.000 Tonnen CO2 pro Tag aus der Luft filtern. Der erste Wald soll bereits in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen.

Mit der reinen Speicherung von CO2 hat der Techno-Wald seinen Zweck aber noch nicht erfüllt, stellt dieser doch nur ein Baustein in einem ganzen CO2-Kreislauf dar.

„Man kann CO2 in synthetische Kraftstoffe – Benzin, Diesel oder Kerosin – umwandeln, die keinen neuen Kohlenstoff enthalten, indem man das abgeschiedene CO2 mit grünem Wasserstoff mischt, der mit erneuerbarer Energie erzeugt wird“, erklärt der Professor. Man könne diesen Treibstoff dann ohne weiteres durch bereits bestehende Pipelines transportieren und über Jahre hinweg lagern.

„Unsere Empfehlung lautet: Wenn Kohlenstoff aus dem Boden kommt, sollte ihm eine gleichwertige Entnahme gegenüberstehen. Wenn man eine Tonne Kohlenstoff in Verbindung mit Kohle, Öl oder Gas produziert, muss man auch eine Tonne abführen. Es muss nicht dieselbe Tonne sein, aber es muss eine Bescheinigung geben, die sicherstellt, dass sie eingelagert wurde.“

Der große Vorteil des Konzeptes besteht darin, dass die bestehende Energieinfrastruktur in Form von Tankstellen und Motoren mit nur wenigen Modifikationen und weit weniger Aufwand, als es etwa der Ausbau des Stromnetzes erfordert, einfach weiter genutzt werden könnte.

Ob ein solches CO2-Kreislaufsystem letztendlich erfolgsversprechend ist, lässt sich vor allem hinsichtlich der anfallenden Kosten im Betrieb und bei der Installation zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur schwer beurteilen.

Quellen: stern.de , news.asu.edu