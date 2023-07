Kein Ruckeln mehr bei Netflix: So aktiviert man langerwartete Funktion – In den vergangenen Jahren hat sich die Qualität der Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video und Paramount Plus erheblich verbessert. Von der einstigen SD-Auflösung mit 720 x 576 Pixeln und zahlreichen Artefakten und Bildstörungen sind wir nun bei 4K angelangt. Mit 3840 x 2160 Pixeln bietet diese Kategorie eine 20-mal höhere Auflösung als SD. Um ein reibungsloses Streaming in 4K zu ermöglichen, sind jedoch bestimmte Voraussetzungen erforderlich.

Obwohl ein 4K-Stream in Bezug auf Qualität immer noch nicht mit einer UHD-Blu-ray mithalten kann, ist es durchaus möglich, mit einer ausreichend schnellen Internetverbindung ein sehr gutes Bild zu erhalten. Netflix empfiehlt hierfür eine Geschwindigkeit von 25 Mbit/s. Um bei Netflix in 4K zu streamen, benötigt man ein sogenanntes Premium-Abonnement. Dieses kostet monatlich 17,99 Euro. Mit einem Premium-Abonnement kann man 4K- und HDR-Streams auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen. Beachten Sie jedoch, dass das Teilen des Passworts mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann.

Optimales Streaming-Erlebnis: Vermeiden Sie Ruckler

Trotz eines Premium-Abonnements, einer schnellen Internetverbindung und einer 4K-Streaming-Qualität können bei Netflix und anderen Streaming-Diensten gelegentlich Ruckler auftreten. Ein möglicher Grund hierfür ist das Fehlen oder fehlerhafte Framerate-Matching. Da Inhalte wie Serien oder Filme unterschiedliche Bildraten aufweisen, müssen diese an die jeweiligen Endgeräte angepasst werden.

Bei Smartphones oder der Apple TV-Box erfolgt das Framerate-Matching automatisch. Bisher wurde diese Funktion jedoch nicht von Fernsehern mit Android-Betriebssystem und Google TV unterstützt. Glücklicherweise gehört dies nun der Vergangenheit an. Wenn Ihr Fernseher mindestens Android 12 installiert hat und Sie Ihre Netflix-App auf die Version 10.0.4 aktualisieren, sollten die lästigen Ruckler dank korrektem Framerate-Matching endlich der Vergangenheit angehören.

Hochwertiges Streaming in 4K genießen

Um das bestmögliche Streaming-Erlebnis mit hoher Bildqualität zu genießen, ist es wichtig, die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Eine ausreichend schnelle Internetverbindung und ein Premium-Abonnement sind grundlegend, um in 4K-Qualität bei Netflix zu streamen. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Gerät das Framerate-Matching unterstützt, um Ruckler zu vermeiden.

Mit den neuesten Updates für Android-basierte Fernseher und die Netflix-App können Sie die flüssige Wiedergabe von Inhalten in 4K-Qualität endlich uneingeschränkt genießen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des hochauflösenden Streamings und erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte in brillanter Bildqualität.

Quelle: pcgames.de