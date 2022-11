Der neue „kitchen wand“ von BLACK+DECKER: Mit Blick auf die Nachhaltigkeit begrüßen wir stets Ansätze, bei denen Hersteller von Elektroprodukten ein Grundgerät modular gestalten, um es so vielen Zwecken wie möglich zuführen. So geschehen im Hause BLACK+DECKER, wo man mit dem brandneuen „kitchen wand“ sein erstes kabelloses Küchen-Multifunktionsgerät mit Wechselaufsatz-System auf den Markt bringt.

Der „kitchen wand“ besteht aus einem Basisgerät und unterschiedlichen Aufsätzen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Maximale Flexibilität bei einer ganzen Reihe von Zubereitungsschritten wie Mixen, Quirlen, Aufschäumen und vieles mehr, ohne dass dazu noch viele Küchengeräte nötig wären.

Der kabellose „kitchen wand“ ist außerdem handlich und kompakt designt, so dass er sich mühelos mit einer Hand greifen und bedienen lässt und nach der Anwendung leicht und platzsparend verstaut werden kann.

Das macht den Alleskönner auch Ideal für Reisen, z. B. im Wohnwagen, Camping oder der Ferienwohnung.

Bei der Anwendung stehen fünf Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, dank des integrierten Akkus kann das neue Multifunktionsgerät durchgehend bis zu 32 Minuten genutzt werden. Der aktuelle Ladestand wird durch eine LED-Anzeige an der Oberseite des Gerätes visualisiert.

Zum Aufladen dient eine praktische Tischladestation mit magnetischem Ladegerät, die im Lieferumfang enthalten ist. Außerdem liegen dem Paket der Stabmixer-Aufsatz sowie ein BPA-freier Messbecher mit 700 ml Fassungsvermögen und Deckel bei.

Kunden haben je nach Kücheneinrichtung die Wahl zwischen den Farbvarianten schwarz oder rot mit einem Highlight aus Edelstahl und grau mit einem Kupferakzent.

Die unverbindliche Preisempfehlung des BLACK+DECKER „kitchen wand“ Basisgeräts inklusive Stabmixer-Aufsatz (BCKM1011KGF) beträgt 89,95€.

Weitere Aufsätze für „kitchen wand“ sind separat erhältlich. Als da wären:

„kitchen wand“ Schneebesen-Aufsatz BCKM101WHFF

Dieser Aufsatz kommt mit einem ballonförmigen Design daher und eignet sich damit ideal, um Eier, Pfannkuchenteig, Milch, Sahne und viele weitere (dick)flüssige Zutaten schnell und effektiv zu verquirlen.

Der Schneebesen-Aufsatz ist für 14,95 € UVP separat erhältlich.

„kitchen wand“ Weinöffner-Aufsatz BCKM101WNFF

Mit nur einem Knopfdruck entfernt der Weinflaschenöffner Natur- oder Kunststoffkorken im Handumdrehen. Integriert ist außerdem ein Folienschneider, der es ermöglicht, die Flaschenverschlüsse vorher sicher zu entfernen.

Der Weinöffner Aufsatz ist für 24,95 € UVP separat erhältlich.

„kitchen wand“ Dosenöffner-Aufsatz BCKM101CNFF

Mit diesem praktischen Dosenöffner schneidet ihr ganz sanft durch die Seite des Dosendeckels, so dass sich Konservendosen sicher und einfach Öffnen lassen, ohne dass scharfe Kanten entstehen. Der Dosendeckel wird dabei von einem Hebel festgehalten, so dass dieser ohne ihn zu berühren in den Mülleimer geworfen werden kann.

Der Dosenöffner ist für 24,95 € UVP separat erhältlich.



„kitchen wand“ Milchaufschäumer-Aufsatz BCKM101MFFF

Mit diesem Milchaufschäumer gelingt die Zubereitung von leckeren Shakes und Milchschaum für Kaffeespezialitäten und heiße Schokolade ganz einfach.

Der Milchaufschäumer Aufsatz ist für 14,95 € UVP separat erhältlich.

„kitchen wand“ Gewürzmühlen-Aufsatz BCKM101SPFF

Dank seiner zwei Gewürzfächer und der einstellbaren Mahldichte eignet sich dieser Aufsatz nicht nur perfekt für das Mahlen klassischer Kombinationen wie Salz und Pfeffer, sondern auch für die Kreation eigener Gewürzmischungen.

Der Salz- und Pfeffermühlen Aufsatz ist für 34,95 € UVP separat erhältlich.

Der „kitchen wand“ von BLACK+DECKER ist auch im praktischen 2er Set (BCKM1012KG/ BCKM1012KR/ BCKM1012KB) inkl. Ladestation, Messbecher und Schneebesenaufsatz für 99,95 € UVP oder im 6er Set (BCKM1016KSG/ BCKM1016KSR/ BCKM1016KSB) mit Ladestation, Messbecher und allen 5 Aufsätzen für 189,95 € UVP erhältlich.

Quelle: blackanddecker.de