Kabelloser Wisch- und Staubsauger in einem: Tineco präsentiert den neuen FLOOR ONE SWITCH S7 – Tineco, ein Unternehmen, das sich auf Bodenpflege und Smart Home-Geräte spezialisiert hat, hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mit dem FLOOR ONE SWITCH S7 sein neuestes Produkt präsentiert: Eine Kombination aus Wisch- und Stielstaubsauger, welches als umfassende Reinigungslösung für zuhause konzipiert ist.

Der SWITCH S7 kommt mit einer Reihe einzigartiger Funktionen daher, die ihn von anderen Reinigungsgeräten abheben.

Am auffälligsten sind dabei zunächst die zwei Gerätekörper, die einen Wechsel des Motors zwischen Nass- und Trockensauger ermöglichen, um auf diese Art und Weise für sämtliche Anforderungen im Bereich der Fußbodenreinigung gewappnet zu sein.

Mit dem FlashDry-Selbstreinigungssystem kommt zudem eine Innovation zum Einsatz, die ausschließlich in Tinecos neuestem Produkt zu finden ist. Dabei heizt sich das Gerät nach Gebrauch auf 70 °C auf, um das Reinigungssystem innerhalb von fünf Minuten zu reinigen, zu trocknen und zu desinfizieren. Der Pouch-Cell-Akku verspricht außerdem eine dreifache Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus und ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten im Wischmodus und bis zu 65 Minuten im Staubsaugermodus.

Weitere Funktionen des SWITCH S7 umfassen die MHCBS-Technologie, die für kontinuierlich saubere Böden sorgt, das ZeroTangle-Bürstensystem, das das Verheddern von Haaren minimiert, und das PureCyclone-System, ein 5-stufiges Filtersystem, das 99,97 % der Staubpartikel filtert. Das Gerät bietet außerdem das SmoothPower-System, das für eine leichte Bedienung sorgt, und eine doppelseitige Kantenreinigung, um Staub und Schmutz in Ecken und Kanten effizient zu entfernen.

Der iLoopTM Smart Sensor des Geräts erkennt zudem automatisch Verschmutzungen und passt die Saugleistung entsprechend an, während LED-Scheinwerfer den Saugbereich vor der Bürste beleuchten.

Ende März soll der FLOOR ONE SWITCH S7 auf der offiziellen Website von Tineco und auf Amazon für 899 Euro (UVP) erhältlich sein.