IFA 2023: Jackery präsentiert Solargenerator im Taschenformat – Jackery, der weltbekannte Spezialist für tragbare Stromversorgungssysteme, hat seine jüngsten Produkte auf der IFA 2023 vorgestellt. Zwischen dem 1. und dem 5. September präsentierte das Unternehmen in Halle 3.2, Stand 307, seine Flaggschiff-Serie, darunter den brandneuen Solargenerator 300 Plus. Dieser besteht aus einer kompakten LiFePO4-Powerstation und einem klappbaren 40-Watt-Mini-Solarmodul. Am Messefreitag gab es zudem eine besondere Enthüllung, die die neuesten Entwicklungen in der tragbaren Stromversorgung hervorhebt.

Lara Luo, Leiterin der Markenabteilung von Jackery, äußerte sich zum Engagement des Unternehmens: Die Firma sei bestrebt, mit den Nutzern weltweit nachhaltig neue Wege zu beschreiten. Ihre kontinuierlichen technologischen Neuerungen bilden die Grundlage dafür.

Vergangenheit und Zukunft der mobilen Energielösungen von Jackery

Bereits in der Vergangenheit hat Jackery mit technologischen Neuerungen überzeugt. 2016 brachte das Unternehmen die weltweit erste tragbare Lithium-Powerstation, die Explorer-Serie, heraus und führte zwei Jahre später die ersten tragbaren Solarmodule, die SolarSaga-Serie, ein. Dank solcher Innovationen hat sich Jackery zu einer Top-Marke für mobile Energie in den USA und Japan entwickelt. Zu den jüngsten Angeboten gehören die Solargeneratoren 1000 Pro und 2000 Pro sowie das im Jahr 2022 eingeführte SolarSaga 80W Solarpanel – das erste mobile Photovoltaikprodukt mit TÜV SÜD-Zertifizierung. Die Pro-Reihe wurde Anfang 2023 auf der CES durch die Modelle 3000 Pro und 1500 Pro erweitert.

Auf der IFA 2023 setzte Jackery seinen Wachstumskurs fort und erweiterte seine Plus-Serie. Der Jackery Explorer 300 Plus wurde auf der Messe vorgestellt und wird am 1. September offiziell auf den Webseiten von Amazon und Jackery in Europa präsentiert. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349 EUR für die Powerstation Jackery Explorer 300 Plus und bei 449 EUR für den Solargenerator 300 Plus 40W Mini mit mobilem Solarmodul.

Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, Nutzern auch unterwegs Kontrolle über ihren Energiebedarf zu bieten. Das bereits erhältliche Modell Solargenerator 2000 Plus zeigt Jackerys Engagement für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in mobilen Stromlösungen.