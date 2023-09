Stromausfälle können schwerwiegende Folgen haben, insbesondere wenn es um medizinische Geräte oder wichtige Haushaltsgeräte geht. "Jackery", ein Spezialist für mobile Energielösungen, erkennt diese Bedeutung und bietet vom 18. bis 21. September 2023 in seiner "Home Backup"-Kampagne erhebliche Rabatte auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren an.

Zu den rabattierten Produkten gehört der Explorer 1000, der sowohl in einer Version mit als auch ohne Solarmodule erhältlich ist. Die kleineren Solargenerator 500 und Explorer 240 Modelle werden ebenfalls mit einem beachtlichen Rabatt von 30% angeboten. Für diejenigen, die nach leistungsstärkeren Optionen suchen, sind der Explorer 1000 Pro und der Explorer 2000 Pro mit jeweiligen Rabatten von 22% zu Preisen von 1.013,22 Euro bzw. 1.793,22 Euro erhältlich.

Diese Modelle bieten jeweils eine Kapazität von 1002 Wh und 1000 W bzw. 2160 Wh und 2200 W.

Es gibt auch ein Angebot für den Solargenerator 2000 Pro 200W, der im Bundle mit einem 200W Solarpanel für 2.174,25 Euro im Jackery-Onlineshop verfügbar ist.

Nicht zu vergessen sind die Produkte der Plus-Serie, die für ihre Langlebigkeit bekannt sind und während der Aktion zu reduzierten Preisen erhältlich sind. Eines der Highlights dieser Serie ist der Mini-Solargenerator 300 Plus. Er zeichnet sich durch sein geringes Gewicht von nur 3,75 kg aus und ist aufgrund seiner kompakten Größe ideal für Notfälle geeignet.

Dieses spezielle Modell wird bis zum 24. September mit einem faltbaren 40-Watt-Solarpanel für 389 Euro statt der ursprünglichen 449 Euro angeboten.

Ein weiteres attraktives Angebot ist die Powerstation Explorer 1000 Plus. Während der Aktion erhalten Kunden, die dieses Modell erwerben, ein 80-Watt-Solarpanel ohne zusätzliche Kosten.

Zusätzlich zu diesen Angeboten gibt es im Jackery Amazon Shop vom 18. bis 30. September auch besondere Geschenkaktionen, die unter dem Motto "Buy one, get one free" stehen.