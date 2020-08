Irres Männer-Projekt: Tüftler bauen Kanu mit Jet-Antrieb – Manche Menschen behaupten, man würde vor allem an der ganzen Technologie merken, dass wir mittlerweile in der Zukunft leben würden, die wir uns schon immer erträumt haben. Wir geben solchen Stimmen zumindest in einer Hinsicht recht: Dies ist das Zeitalter, in dem Tüftler und Bastler an wirklich jedes Teil, das sich fortbewegen lässt, eine Rakete oder Turbinen tackern. Doch ein Düsenkanu? Das ist die Krönung dieses Trends.

Hinter diesem Projekt stehen die Bastel- und DIY-Experten des YouTube-Kanals „The Hacksmith“, die wegen ihrer legendären Lichtschwert-Nachbau-Projekte und anderer fantastischer Absonderlichkeiten eine ganze Menge Fans um sich scharen konnten. Um präziser zu sein: Sie kratzen Stand August 2020 an der 10-Millionen-Marke, wenn sie so weitermachen. Ein gewaltiger Erfolg.

Auch dieses Projekt dürfte ihnen wieder so einiges an Followern einbringen: Ein Kanu, das steht normalerweise für beschauliche Flussfahrten, schlimmstenfalls für Wildwasser-Manöver – in jedem Fall aber repräsentiert es ein ruhiges Hobby in der freien Natur. Nicht unbedingt das, was man mit zwei Turbinen von einem selbstgebauten Jetpack ausstattet. Das kann doch nicht funktionieren, oder? Spoiler: Es funktioniert.