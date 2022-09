Innovatives Lösch-Werkzeug: Die Anti-Feuer Granate „Elide Fire“ – Der Brandbekämpfung kommt zwar nicht erst seit modernen Zeiten hohe Priorität zu, doch Brände verlangen dieser Tage zunehmend modernere Herangehensweisen von Brandrettern. Immer mehr Kunststoffe verwandeln Rauch in ein verheerendes Gemisch, empfindliche elektronische Komponenten und Akkus vertragen teils weder Wasser noch Schaum. Einen innovativen Ansatz zur Brandbekämpfung gerade im Individualfall will die „Löschgranate“ Elide Fire anbieten.

Auf den ersten Blick wirkt sie nicht besonders beeindruckend, die 15 Zentimeter durchmessende Kugel mit einer Lebensdauer von fünf Jahren. Doch diese fünf Jahre sind wartungsfrei und der Mangel an Spektakel ändert sich mit der Sekunde, da die Kugel von Flammenhitze berührt wird. Denn dann stößt sie einen Alarmton mit einer Lautstärke zwischen 113 und 139 Dezibel aus, bevor sie ihre im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Wirkung entfaltet.

Die Kugel soll Flammen in einem weiträumigen Areal löschen:

In einem 360-Grad-Winkel innerhalb von 1,80 Kubikmetern entfaltet Elide Fire Herstellerangaben zufolge ihre Wirkung. Dabei soll sie sich auch von ungeübten oder geschwächten Personen wie Rentnern oder Kindern einsetzen lassen, wie das Unternehmen betont. Im Schnitt wiegt sie 1,3 Kilogramm und beinhaltet dem Entwickler zufolge lediglich Chemikalien und Substanzen, welche nicht schädlich für den menschlichen Organismus sind. Die Kugel kann überdies geworfen, gerollt oder abgelegt werden.

Somit kann sie Flammen nicht nur nach einer Reaktion durch Anwesende ersticken, sondern auch, wenn sie zur passiven Brandbekämpfung an kritischen Orten untergebracht wird. Man denke etwa an die Nähe eines Weihnachtsbaums mit echten Kerzen. Brechen dort Flammen in einem gefährlichen Maßstab aus, soll die abgelegte Kugel umgehend ihre Wirkung entfalten: Spätestens zwischen 3–10 Sekunden, nachdem die Feuerzungen den Körper der Elide Fire berührt haben, knallt es.

Dabei kann die Kugel je nach Ausstattung auch Brände empfindlicher Systeme löschen, die kein Wasser vertragen, so heißt es auf der Herstellerseite. Erlebt ihre Wirkung im Video.

Quelle: elidefire.com