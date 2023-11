Anker bringt SOLIX C1000 in den Handel

Innovative Portable Power Station: Anker bringt SOLIX C1000 in den Handel – Auf der IFA hat Anker Innovations, unter anderem Anbieter für Ladeprodukte, mit der SOLIX C1000 eine innovative Portable Power Station vorgestellt, die nun im Handel verfügbar ist. Das Gerät zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus, das es um 15 Prozent kleiner als vergleichbare Modelle am Markt macht. Durch seine gestaltete Struktur und das stapelbare Konzept bietet die Anker SOLIX C1000 eine optimierte Wärmeableitung. Diese Eigenschaften machen sie sowohl für den Einsatz in der freien Natur als auch für professionelle Anwendungen interessant.

Die Energiekapazität der Power Station erreicht 1.056 Wattstunden und kann mit einem 2.400 Watt Wechselstromausgang bis zu 99 Prozent aller Elektrogeräte versorgen. Die integrierte SurgePad-Technologie ermöglicht dies zuverlässig. Ein entleerter Akku lässt sich dank der HyperFlash-Technologie innerhalb von 58 Minuten an einer Steckdose voll aufladen. Alternativ kann die C1000 über Solarmodule innerhalb von weniger als zwei Stunden komplett aufgeladen werden, da sie mit einer Leistungsaufnahme von 600 Watt arbeitet.

Für Nutzer, die eine höhere Kapazität benötigen, bietet die SOLIX C1000 eine Erweiterungsmöglichkeit: Der Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsakku, der ab Dezember zu einem Preis von 799 Euro erhältlich sein soll, kann die Energiekapazität auf 2.112 Wattstunden verdoppeln.

Anker Innovations hat den Preis für die Anker SOLIX C1000 auf 1.199 Euro festgesetzt. Als besonderes Angebot für die ersten Käufer wird ein Rabatt von 25 Prozent angeboten, womit sich der Preis für Schnellentschlossene bis zum 27. November auf 899 Euro reduziert. Erwerben kann man die Anker SOLIX C1000 über die Anker-Webseite, Amazon sowie im ausgewählten Fachhandel.