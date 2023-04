Hyperschall Wasserstoffjet von Destinus: Technik könnte Flugzeiten revolutionieren – Wer nicht gerade ein routinierter Vielflieger ist, der sich an alles gewöhnt hat, kennt das Problem, wenn es in den langen Jahresurlaub geht: Am Flughafen und im Flugzeug, inklusive Zwischenstopps und Umsteigen, ist so viel Stress und Zeitverlust, dass man nach dem Urlaub noch einmal Urlaub braucht. Hyperschallflugzeuge könnten Menschen in kürzester Zeit ans Ziel bringen – die Technologie liegt in greifbarer Nähe, Prototypen inklusive. Doch es gibt Hürden.

20 bis 30 Stunden kann ein Flug inklusive Zwischenstopps dauern, wenn man etwa von Europa nach Ostasien oder Australien will. Spontane Kurztrips sind da kaum möglich. Doch das Schweizer Start-up Destinus könnte mit seiner Technologie Abhilfe schaffen – denn mit einem Hyperschalljet lassen sich näher gelegene Ziele als die genannten in 90 Minuten erreichen. Mit dem „Eiger“ hat das Unternehmen einen Prototyp, der bereits erste Tests bestanden hat.

Atemberaubende Geschwindigkeit

Gegründet wurde das Unternehmen von dem in Russland geborenen Physiker Mikhail Kokorich, wie „T3n“ berichtet. Das erklärte Ziel des Unternehmens: Flugzeiten zu verkürzen. Ein mit Wasserstoff betriebenes Hyperschallflugzeug kann eine Machzahl von fünf erreichen. Eine Geschwindigkeit von 6000 Kilometern pro Stunde, geflogen in einer Höhe von mehr als 50 Kilometern. Das ist nötig, weil dort die Atmosphäre so dünn ist, dass der Luftwiderstand drastisch reduziert wird. Als Treibstoff dient flüssiger Wasserstoff.

Nach Angaben der Firma Destinus fliegt das Flugzeug klimaneutral. Lediglich Wärme und Wasserdampf werden an die Umwelt abgegeben. Zudem sei das Flugzeug leicht in den Alltag integrierbar, da der Jet „keinen Lärm verursacht und herkömmliche Flughäfen nutzen kann“. Nach Angaben des Startups schafft der Hyperschalljet die Strecke Frankfurt – Sydney in nur vier Stunden und 15 Minuten. Tokio soll in nur drei Stunden erreichbar sein. Die eingangs erwähnten 90 Minuten werden für die Strecke London – New York genannt.

„Wasserstoffbasierte Lösungen einen Schritt näher an der Realität“

Bei Destinus werden die Prototypen bereits seit einigen Jahren getestet. Der „Eiger“ absolvierte erfolgreich einen Testflug auf einem Flughafen bei München. Die entsprechenden Mittel für das Unternehmen stammen laut „T3n“-Bericht aus mehreren Finanzierungsrunden. Zuletzt hatte das Unternehmen offiziell mitgeteilt, dass es von der spanischen Regierung eine weitere Finanzspritze in Höhe von 12 Millionen Euro erhalten habe. Davide Bonetti, leitender Ingenieur des Start-ups, kommentierte:

„Wir freuen uns sehr darüber, diese Zuschüsse erhalten zu haben. Mit diesen Zuschüssen werden wasserstoffbasierte Lösungen für die Mobilität in der Luftfahrt einen Schritt näher an die Realität heranrücken.“ Geht es nach dem Gründer Kokorich, wird die erste Maschine, die 25 Menschen bis zu 7500 Kilometer weit transportieren soll, bis zum Ende des Jahrzehnts fertiggestellt. Es sollen Wasserstoff-Hyperschallflugzeuge folgen, die zunehmend größer werden, 100 und mehr Passagieren Platz bieten.

Wettbewerbsfähig wären solche Wasserstoff-Flieger wohl vorerst nicht – der Knackpunkt ist der Treibstoff: Momentan kostet flüssiger Wasserstoff 20-mal so viel wie Kerosin.

Quelle: t3n.de