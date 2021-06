Höllisches Instrument: Mann spielt feuerspeiende Kirchenorgel – Feuer und Schwefel. Laut biblischen Versen sind sie die Domäne des Teufels, der Baustoff der Hölle, in die es Sünder verschlägt. Gerne versprachen Predigten zum donnernden Klang der Kirchenorgel allen, die nicht reumütig waren, ein solches Schicksal. Man darf von Glück sprechen, dass der Verein seinerzeit noch nicht über die nun folgende Konstruktion verfügte.

Die hätte dem frugalen Gezeter des historischen Klerus deutlich an Gewicht verliehen

Denn wenn es in der Hölle so etwas wie Musik geben sollte, dürften, je nach persönlichem Geschmack – drei Möglichkeiten unter dieser Prämisse eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweisen: Erstens, in den Gestaden des Bockbeinigen plärren Lederhosenträger in der „Super-Unterweltparade der Volksmusik“ um die Wette und grinsen, dass es einen in den nicht enden wollenden Albtraum ewiger Qualen verfolgt.

Zweitens: Es laufen rund um die Uhr Black und Death Metal

Drittens: Eine solche Kirchenorgel von einer Halloween-Messe adelt die feurige Grube mit ihrem lodernden Sound! Daran sehen wir einen Mann, der sich schon länger für das Zusammenspiel aus Elementen und Geräuschen begeistert: „Tom BetGeorge“ und sein YouTube-Kanal stehen für kreative, laute und besonders furiose Weihnachtsbeleuchtungen. Ein paar davon durften wir euch im Laufe der Jahre präsentieren.

Diesmal verschlug es Herrn George auf die „Transworld Halloween Show“, wo er sich sogleich an der Feuerorgel versuchte – und da der Mann Musik liebt, kann er das berühmte „Toccata und Fuge in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach aus dem Gedächtnis spielen. Gruselig-feurig – irgendwie will man bei dem Anblick die ganze Zeit in urböses Gelächter verfallen. Muhahaharr!