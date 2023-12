Ergonomisches Arbeitstier: Höhenverstellbarer Schreibtisch E7 von Flexispot im Test – Wir hatten in den letzten Jahren bereits mehrmals die Gelegenheit, elektrisch verstellbare Schreibtische aus dem Hause Flexispot zu testen. Während der E8 etwa in schlichter Eleganz daherkommt, und der EG1-L mit seinem platzsparenden Design um die Ecke denkt, ist nun mit dem E7 ein echter Kraftprotz an der Reihe.

Fakt ist: Langes Sitzen kann zu vielen unterschiedlichen körperlichen Beschwerden führen, von Rückenschmerzen bis hin zu ernsthaften Herz-Kreislauf-Problemen. Während größere Büros von daher schon längst ergonomische Möbel für ihre Mitarbeiter entdeckt haben, hapert es in Sachen Homeoffice diesbezüglich noch. Dabei ist die Lösung am Ende doch auch hier eigentlich ganz einfach.

Da wir immer mehr Stunden am Rechner verbringen, können wir unserem Köper einen großen Dienst erweisen, indem wir uns bei Arbeiten ab und zu hinstellen. Damit das funktioniert, braucht man aber natürlich einen Schreibtisch, der dieser Bewegung folgt, womit wir wieder bei Flexispot wären.

Dort hat man sich auf die intelligente Höhenverstellung spezialisiert und eine große Bandbreite an Produkten im Angebot, die für uns arbeiten und nicht gegen uns. Eines davon ist der E7, den wir hier nicht ganz ohne Grund vorstellen.

Aktuell gibt es für den elektrisch verstellbaren Schreibtisch E7 von Flexispot nämlich einen Rabatt von 170 Euro.

Der finale Preis hängt dabei von euren persönlichen Vorlieben ab, da der Hersteller auf seiner Webseite eine breite Palette an Optionen für das Produkt anbietet. So gibt es das Gestell nicht nur in den drei Farben Schwarz, Weiß und Grau, es stehen auch zwei unterschiedliche Höhen zur Verfügung. Das kleinere Modell hebt und senkt den Tisch in einer Höhe zwischen 58 und 123 cm, die größere Variante arbeitet im Bereich zwischen 68 und 133 cm.

Zwar kann man bei der Bestellung auf eine Tischplatte verzichten, da diesbezüglich aber ganze 14 Farbvarianten zur Auswahl stehen, und das auch noch in unterschiedlichen Größen, wird wohl jeder fündig. Praktischerweise sind die Gestelle variabel Einstellbar und passen damit für Tischplatten mit den Maßen 120-200cm x 60-80cm. Zudem kann man sich bei der Gelegenheit auch gleich noch nützliches Zubehör in den Warenkorb legen, wie etwa passende Kabelkanäle oder auch klemmbare Tischsteckdosen.

Für unseren Test haben wir uns für das niedrige Gestell mit der Tischplatte "Ahorn" in der Größe 129 x 80 cm entschieden.

Geleifert wurde der Schreibtisch in zwei separaten Paketen, von denen eine das Gestell und eines die Platte enthielt. Wundert euch nach eurer Bestellung also nicht, wenn die Pakete eventuell nicht gleichzeitig ankommen sollten, da Versanddienstleister größere Sendungen wie die Platte oft anders behandeln als kompakte Pakete, wie im Falle des Gestells.

Doch auch was Letzteres betrifft, tat uns der Auslieferer ein wenig leid, bringt es das Tischgestell alleine doch auf ein Gewicht von immerhin ganzen 31,2 kg, während das Paketgewicht gar mit 34,5 kg angegeben wird.

Zur Montage wird fast alles mitgeliefert, was benötigt wird – lediglich einen Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Aufsatz solltet ihr bereitstellen.

Dank der leicht verständlichen Anleitung und der herrlich passgenauen Teile ist der Aufbau förmlich eine Freude und innerhalb von 20 Minuten erledigt. Nachdem wir beim EG1-L noch zu monieren hatten, dass die vorgebohrten Löcher der Tischplatte nicht optimal mit dem Gestell übereinstimmten, kommt beim E7 nun wieder alles in perfekter Harmonie zusammen.

Sind das Gestell, die Beine mit den Motoren, die Füße und die Tischplatte miteinander verschraubt, müssen nur noch die Kabel mit der vorinstallierten Steuereinheit verbunden werden. Dabei entsteht natürlich ein kleiner Salat unter dem Tisch, weshalb Flexispot eine Kabelführungsplatte als Blende mitliefert.

Nun wird diese aber lediglich unter die Köpfe von vier Schrauben geschoben, die man daraufhin festzieht – keine besonders elegante und stabile Lösung, wie wir finden, aber letztlich wohl der Tatsache geschuldet, dass das Gestell auf unterschiedliche Breiten eingestellt werden kann.

Hinsichtlich des Kabels, welches die Bedieneinheit an der vorderen Tischkante mit dem Steuergerät verbindet, hätten wir uns zudem noch ein paar Kabelführungsclips zum Aufkleben gewünscht.