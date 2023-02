Höhenverstellbarer Eckschreibtisch EG1-L von Flexispot im Test – Möchte man ein gesundes Leben führen, muss man so einiges im Blick behalten. Denn selbst wenn es einen großen Teil dazu beiträgt, ist es mit einer wohlüberlegten Ernährungsweise und ausreichender sportlicher Betätigung in der Freizeit allein leider noch nicht getan. Wer Wert auf einen schmerzfreien Alltag legt, muss auch dem teils stundenlangen Verharren in einer gebeugten Sitzposition entgegenwirken, welchem der moderne Mensch dieser Tage am Schreibtisch vor dem Bildschirm fristet.

Die Lösung: höhenverstellbare Schreibtische, um auch im Stehen seiner Arbeit nachgehen zu können. Denn dabei streckt man seinen Körper und kann besser atmen, man entlastet Rücken und Schultern, verbrennt mehr Kalorien als im Sitzen und sorgt für eine bessere Durchblutung, was effektiv Krankheiten vorbeugt.

Klingt toll für den, der es sich leisten kann, werden sich nun viele denken, doch dank Herstellern wie Flexispot muss ein ergonomischer Arbeitsplatz kein Luxus sein.

Der „Meister der intelligenten Höhenverstellung“ bringt nicht nur seit jeher gute Qualität mit Bezahlbarkeit in Einklang, aktuell drückt ein großer Winter Sale noch bis zum 28. Februar die Preise zusätzlich.

Nachdem wir bereits über den Schlussverkauf im Allgemeinen berichtet haben (den Artikel findet ihr unter diesem Link), wollten wir uns ein weiteres Produkt aus dem Hause Flexispot etwas genauer anschauen, und haben zu diesem Zweck vom Hersteller freundlicherweise ein Testmuster zur Verfügung gestellt bekommen.

Und zwar den höhenverstellbaren Eckschreibtisch EG1-L, den ihr auf der Seite des Herstellers aktuell für 369,99 Euro erhaltet.

Der Schreibtisch besticht durch seine besondere Form, welche es ermöglicht, ihn platzsparend in einer Ecke des Raumes zu platzieren, dabei aber gleichzeitig auch eine großzügig dimensionierte Arbeitsfläche aufweist. Die stufenlose Höhenverstellung bietet zudem je nach persönlichem Bedarf eine Arbeitshöhe im Bereich zwischen 73 und 123 Zentimetern.

Der EG1-L wird in zwei Paketen geliefert, von denen eines die drei Teile der Tischplatte enthält und das andere das Gestell nebst der Hebeautomatik. Dank des Konfigurators auf der Flexispot-Webseite muss es damit aber noch nicht getan sein, könnt ihr gegen einen entsprechenden Aufpreis doch aus einer ganzen Reihe an Zubehörteilen wählen, wie etwa verschiedenen Kabelmanagement-Systemen oder auch Bildschirmhaltern. Die Farbauswahl für Gestell und Tischplatte beschränkt sich derzeit allerdings auf Schwarz.

Das Paket mit den Teilen für das Gestell ist recht kompakt, allerdings überraschend schwer, und das ist auch gut so, bewirbt Flexispot den Schreibtisch doch als besonders robuste Konstruktion, die dank der beiden 67 Zentimeter langen, massiven Füße selbst bei Belastungen von bis zu 70 Kilo stabil und ohne zu wackeln ihren Dienst tut.

Die beiliegende Gebrauchsanweisung führt in mehreren Sprachen detailliert in Wort und Bild durch den Aufbau und offenbart selbst in unserer diesbezüglich oft gebeutelten Landessprache keinerlei Verständnisprobleme – vorbildlich. Neben den Einzelteilen für das Gestell und den drei Plattenteilen liegen auch alle nötigen Schrauben, Dübel sowie zwei Innensechskantschlüssel bei.

Lediglich einen Akkuschrauber mit Kreuzbit müsst ihr zum Aufbau selbst beisteuern.