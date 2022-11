Höhenverstellbarer Barhocker BH05 im Test: Der Lebensraum für Männer der alten Schule wird immer enger, erobert diesen doch zunehmend eine neue Generation mit eigenen Zielen und Wertvorstellungen. Glücklicherweise gibt es aber durchaus noch ein Habitat, welches wie eine Art Zeitkapsel dem Tempo des gesellschaftlichen Wandels standzuhalten vermag: die Männerhöhle.

Um diese möglichst stilgerecht einzurichten, haben wir heute in unserer kleinen Testecke ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Denn eines ist mal sicher: Keine Männerhöhle ohne einen Bartresen – und was wäre dieser ohne die passenden Barhocker?

Eben solche bietet der „Meister der intelligenten Höhenverstellung“ Flexispot an, aus dessen Hause wir bereits den höhenverstellbaren Schreibtisch EG8 und den FC211 Fitness-Stuhl getestet haben.

Mit dem BH05 Barhocker lockern wir unsere Krawatte aber jetzt einfach mal und wechseln von der Arbeit in die gemütliche Freizeit.

Freundlicherweise hat uns der Hersteller Flexispot dazu ein Testmuster zur Verfügung gestellt, welches uns in einem kompakten Paket erreichte. Darin enthalten war der in vier Einzelteile zerlegte Barhocker nebst Schrauben, Zubehör und einer mehrsprachigen Anleitung. In Ermangelung eines Schubers lag der Inhalt locker in dem Karton, die empfindlichen Teile wurden zum Schutz vor Kratzern oder Dellen bei unsachgemäßem Transport aber in eine Schaumstofffolie gewickelt.

Allerdings hatten wir beim Auswickeln nicht den Eindruck, dass dem verchromten Stahl des Gestells so schnell etwas anhaben kann. Wie nicht anders von Flexispot gewohnt, macht alles einen sauber verarbeiteten Eindruck, wobei aber auch klargestellt werden muss, dass sich der BH05 eher für den Privatgebrauch als für eine lebhafte Gastronomie eignet.

Mit etwas um sechs Kilo ist der Barhocker nämlich angenehm leicht, was vor allem daran liegt, dass der Standfuß nicht massiv ist. Aus einer Kneipe wären die schicken Dinger von daher schnell gemopst, daheim freut man sich hingegen über die einfache Handhabung, lässt sich der BH05 doch mit nur einem Arm heben.

Das geringe Gewicht führt aber glücklicherweise zu keinerlei Einbußen in Sachen Standhaftigkeit.

Nachdem wir den Hocker zusammengebaut hatten – was dank passgenauer Teile nur wenige Minuten in Anspruch nahm – zeigte sich nach anfänglicher Skepsis ob des leichten Fußes, dass man sich dank des Durchmessers von 45 cm überraschend weit zurücklehnen kann, ohne einen Sturz befürchten zu müssen. Tatsächlich muss man es schon bewusst – oder arg betrunken – darauf anlegen, und selbst dann ist es gar nicht mal so leicht, mit dem Teil umzukippen.

Der BH05 ist aber nicht nur stabil, dank seiner Höhenverstellung ist er auch noch praktisch und komfortabel. Mittels eines Hebels unter der Sitzfläche lässt sich der Hocker von 70 cm auf maximal 90,5 cm einstellen. Sinnigerweise wurde die Fußraste an die Hubsäule geschweißt, so dass sich diese mitbewegt. Das bedeutet aber auch, dass man zum Heben der Sitzfläche aufstehen muss, da man sich dazu nicht gegen das Fußteil stemmen kann. Zum Senken reicht das eigene Körpergewicht beim Sitzen.

Letzteres gestaltet sich trotz der auffällig schlanken Polsterung sehr bequem. Nicht zuletzt auch dank einer niedrigen Lehne, die den unteren Rücken stützt. Außerdem lässt sich der BH05 um 360 Grad drehen und federt beim „Aufsitzen“ ein wenig mit. Bezogen ist die Polsterung mit einem Kunstleder. Angeboten wird die Sitzfläche des Barhockers in Schwarz oder in Rot.

Außerdem gut zu wissen:

FlexiSpot – übrigens Preisträger des deutschen Gesundheitsawards 2022 in der Kategorie „Ergonomische Möbel – Marken“ – veranstaltet vom 25. – 28. November wieder einen großen „Black Friday Sale“ mit vielen Rabatten auf ausgewählte Produkte.

Fazit:

Trotz des angenehm niedrigen Gewichtes bietet der höhenverstellbare und um 360 Grad drehbare Barhocker aus dem Hause Flexispot eine überraschend hohe Standfestigkeit, die selbst an feuchtfröhlichen Abenden Stabilität garantiert.

Dank des zeitlosen Stils, dessen schlichte Eleganz sich unaufgeregt aber dennoch selbstbewusst in jedes Raumambiente einfügt, eignet sich der BH05 aber nicht nur für behagliche Männerhöhlen, sondern ebenso gut auch für moderne Wohnzimmer und Küchen.

Mit 119,99 Euro ist der Barhocker zwar nicht unbedingt ein Schnäppchen zu nennen, allerdings bezahlt man hier nicht nur für das schicke Design, sondern eben auch für einen hohen Sitzkomfort und eine Verarbeitungsqualität, die auf eine lange Lebenszeit ausgelegt ist.

Den höhenverstellbaren Barhocker BH05 erhaltet ihr für 119,99 Euro unter diesem Link direkt auf der Seite des Herstellers.