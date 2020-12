Hell wie die Sonne: Tüftler bauen die stärkste „Taschenlampe“ der Welt – Fans des Sitcom-Klassikers „Hör mal, wer da hämmert“ werden sich an den Wahlspruch von Heimwerkerkönig Tim Taylor erinnern: „Mehr Power!“ Mehr wollte auch ein anderer – Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe, der auf dem Totenbett „Mehr Licht!“ verlangt haben soll. Über den Mangel an beidem kann man sich bei diesem Video nicht beklagen – entsteht hier doch nichts anderes als die stärkste Taschenlampe überhaupt.

Das Video stammt vom Kanal „The Hacksmith“, den eifrige YouTube- und MANN.TV-Zuschauer kennen dürften – zumindest, wenn sie Star-Wars-Fans sind. Denn dieser Tüftler und seine Kollegen arbeiten seit Jahren an immer besser werdenden „echten Lichtschwertern“, die mit jeder neuen Inkarnation immer verblüffender funktionieren. Wenn sich so jemand also eine Taschenlampe vorknöpft, wird es ernst.

Zu Anfang des Videos wird erst mal die Imalent MS-18 gezückt, sie soll die hellste Taschenlampe der Welt sein. Dabei wird rasch offenbar: Ihre LED-Technologie mit dem fortschrittlichen Schaltbrett/Board verleiht ihr diese Kraft. Was also würde passieren, würde man 50 dieser Boards zu einem System zusammenschalten? Vor allem, wenn man dann auch noch entsprechend starke Linsen davor setzt, um die insgesamt 300 Strahlen zu konzentrieren?

Für die Antwort auf diese rhetorische Frage habt ihr längst das Video angeklickt. Aber Achtung: Sonnenbrille aufsetzen.