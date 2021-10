Antonov An-225 Flug – Kaum zu glauben aber wahr: Die Antonow AN-225 „Mrija“ ist die Einzige ihrer Art. Ursprünglich waren drei Modelle des sechsstrahligen XXXL-Frachtflugzeuges bestellt, allerdings wurde bis heute nur eines davon fertigstellt und in Betrieb genommen. Entsprechend selten sind Aufnahmen dieses Titanen der Lüfte, der bis zum Start des visionären Roc aus dem Hause Stratolaunch im April 2019 mit einer Flügelspannweite von 88,4 Metern als das größte Flugzeug der Welt galt.

In Sachen Transportgewicht macht dieser Lady aber bis heute keiner was vor. Auf einem Flug von Prag nach Taschkent hievte die Antonov am 16. Juni 2004 in ihrem 1.220 m3 großen Frachtraum unfassbare 247 Tonnen Ausrüstung für eine Ölpipeline in die Luft. 2009 einen einzelnen 190 Tonnen schweren Generator vom Flughafen Frankfurt-Hahn nach Armenien. Beides Höchstleistungen, die einen Eintrag im Guinnessbuch erhielten.

Schon bei den Testreihen, die ihrem Erstflug im Jahr 1988 folgten, sammelte die Antonov Rekorde wie Kids heutzutage Pokémon. Ursprünglich für den Transport der russischen Raumfähre Buran konzipiert, wurde das 84 Meter lange und 175 Tonnen schwere Flugzeug nach Einstellung des Programms im Jahr 1994 jedoch zunächst außer Dienst gestellt.

Mit der Privatisierung vieler Betriebe in der ehemaligen Sowjetunion erlebte die An-255 im Juni 2001 dann ihren zweiten Frühling und wird seither als Charter-Maschine im weltweiten Frachtverkehr eingesetzt. Mittlerweile blickt sie auf über 1.000 Starts und Landungen bei rund 5.000 Flugstunden zurück.

Da sie auf eine Betriebsdauer von 24.000 Stunden ausgelegt ist, dürfte die Grande Dame des Luftfrachtverkehrs noch so einige Zuschauer begeistern. So natürlich auch immer wieder gerne anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, wo die An-225 2018 anlässlich eines Show-Fluges ihr Können unter Beweis stellte.

Es gibt übrigens berechtigte Hoffnung, dass eine zweite Maschine, deren Fertigung seinerzeit abgebrochen wurde und die seither in einem Werk in Kiew ihrer Vollendung harrt, doch noch abheben wird. Bereits Ende August 2016 gab „Antonow Airlines“ nämlich einen Kooperationsvertrag mit der „Aerospace Industry Corporation of China“ bekannt, welche angeblich die Fertigstellung und Modernisierung der zweiten 225 finanziert. Darüber hinaus sollen im Anschluss Lizenzversionen des Transportgiganten gefertigt werden.

Quelle: logistik-aktuell.com