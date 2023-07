Das wohl größte Flugzeug-Modell der Welt: Tüftler lässt seine 10-Meter-Concorde abheben – Mit dem Begriff Modellbau verbinden die meisten Leute die Konstruktion und den Betrieb von Fahrzeugen, die deutlich kleiner als deren Vorlage, zumindest aber deutlich kleiner als ein Mensch sind. Liegt in der Natur der Sache. Sieht man dann ein Modell wie diese atemberaubende Concorde, mag man seinen Augen kaum glauben. Das liegt an dem gewaltigen Maßstab von 1:6. Dabei steht der Koloss nicht einfach nur detailreich und hübsch in der Gegend, sondern ist voll flugfähig.

Viele dürften die legendäre Concorde noch kennen, die zwischen 1976 und 2003 in Betrieb war und mit Überschallgeschwindigkeit die Strecke London – New York über den Atlantik in unter vier Stunden schaffte. Aus Gründen, die den Rahmen dieses kurzen Artikels sprengen würden, wurde der Betrieb der Concorde eingestellt. Doch in diesem Video können Luftfahrt-Fans die legendäre Maschine mit der kippbaren Nase aus der Nähe erleben.

Erbauer des Modells:

Otto Widlroither. Der Verfasser dieser Zeilen konnte sich für einen kurzen Videoartikel kaum mit sämtlichen Hintergründen der Konstruktion auseinandersetzen – dennoch nehmen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an, dass man einen solchen Koloss im Maßstab 1:6 einfach beim Modellbauladen kauft und montiert. Ein Laie sieht, dass es sich hier um ein handgemachtes Meisterwerk der Modellbaukunst handelt. Seine Spannweite beträgt vier Meter, das Modell ist 1,85 Meter hoch.

Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, kommt die Mega-Concorde in RC-Modellform auf eine Länge von zehn Metern. Gesamtgewicht: 149 Kilo. Um dieses Meisterstück von einem „Modell“ überhaupt in die Luft zu bekommen, sind vier Turbinen des Typs JetCat P300 Pro notwendig, von denen jede einzelne eine Strahlleistung von 90 Kw liefert. Um die Schlucker zu speisen, beherbergt Widlroithers Koloss gleich vier Kraftstofftanks, die jeweils sechs Liter Sprit fassen.

Damit kann der Riese zumindest einige Minuten in der Luft bleiben

Ganze 18 Servos von Hacker wurden in dem fernlenkbaren Düsenmodell verbaut, das Fahrwerk ist pneumatisch, die Nase und die Landeklappen nach allem, was man da so sehen kann, wohl vollbeweglich. Den nötigen Druck für all die beweglichen Teile liefert jedenfalls ein 30-Liter-Lufttank, gesteuert wird der Gigant über eine Fernsteuerung vom Typ PowerBox CORE.

Wir nehmen mal stark an, dass Herr Widlroither in dieses Prachtstück mehr als mindestens ein Jahr an Arbeit und Liebe investiert haben dürfte. Etliche hundert, wenn nicht gar mehrere tausend Mannstunden dürften in diesem Projekt stecken, das wir auf unserem bescheidenen Portal als das Magnum Opus all dessen bezeichnen, was wir euch über Jahre an Modellbau-Videos zeigen durften. Atemberaubend.