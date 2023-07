Flexispot BS8 Pro Bürostuhl im Test: Auf unserer Mission, die Arbeit am Schreibtisch so gesund wie nur irgend möglich zu gestalten, haben wir schon des Öfteren mit „dem Meister der intelligenten Höhenverstellung“ Flexispot zusammengearbeitet, einem Hersteller für ergonomische Büromöbel. Dabei haben wir bereits mehrere höhenverstellbare Schreibtische getestet und sogar einen Fitnessstuhl, ausgerechnet aber das vielleicht wichtigste und erste Bindeglied in der Kette einer ergonomischen Büroarbeit bislang ausgelassen: den Bürostuhl.

Das holen wir mit dem BS8 Pro nun aber nach, den uns Flexispot für unseren Test freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Eines gleich vorweg: Üblicherweise kostet der BS8 Pro, den man in Schwarz oder Grau bekommt, 429,99 Euro. Derzeit findet im Hause Flexispot allerdings ein Summer Sale statt, was bedeutet, dass ihr den ergonomischen Bürostuhl im Aktionszeitraum stark reduziert für gerade mal 299,99 Euro bekommt.

Unboxing:

Der Stuhl erreichte uns gut verpackt in sechs Einzelteilen nebst einer Zubehörbox mit den Rollen, dem mechanischen Unterbau, der Hubsäule, den Schrauben und einem multifunktionalen Schraubendreher. Die Montageanleitung kommt ohne Worte aus und ist selbsterklärend, noch anschaulicher wird es aber mit dem Installationsvideo auf YouTube. In diesem ist die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte im Vergleich zur Anleitung eine andere – und wie wir später feststellten, auch eine bessere.

Da die Bauteile, wie von Flexispot nicht anders gewohnt, präzise und sauber verarbeitet, und alle Schraublöcher dank eines klugen Designs gut zu erreichen sind, waren wir aber auch mit der gedruckten Anleitung nach rund zehn Minuten durch. Etwas ungünstig fanden wir jedoch die Aufbewahrung der Schrauben, deren etwas windige Plastikverpackung ihre Schützlinge nicht an Ort und Stelle zu halten vermochte, so dass sie in der Zubehörbox wild verteilt herumflogen. Hier hätte man sich das Plastik sparen und etwa eine kleine Pappschachtel zur Aufbewahrung wählen können.

Ganz clever ist hingegen das mitgelieferte Werkzeug, das sogar einen gummierten Griff mit Lamellen zum besseren Halt bietet. Der separat beiliegende Schaft verfügt an beiden Enden über verschiedene Spitzen für die unterschiedlichen Schraubenkopfprofile – Kreuzschlitz und Sechskant – und kann je nach Bedarf in den Handgriff gesteckt werden. Dabei sitzt er zwar etwas locker, so dass wir am Ende unsere eigenen Werkzeuge genommen haben, für den Aufbau des Stuhles ist das Helferlein aber fast schon luxuriös zu nennen, wenn man bedenkt, was Hersteller einem da zuweilen für Teile beilegen.

Unser erstes Probesitzen auf dem nun in voller Pracht vor uns stehenden BS8 Pro schmeichelte direkt unserem Hinterteil.

Der gepolsterte und mit atmungsaktive Stoff überzogene Sitz mit seiner Sitztiefe von 530 mm und der Sitzbreite von 510 mm verfügt über genau das Mittelmaß zwischen Härte- und Weichegrad, welches einem beim Hinsetzen ein wohliges Seufzen entfahren lässt. Kaum zurückgelehnt wird aber direkt klar: Dieser Stuhl ist nicht zum Fläzen gedacht – und das meinen wir absolut positiv.

Viele Menschen sind heutzutage an eine gekrümmte Haltung gewöhnt und werden überrascht sein, wie anstrengend es sein kann, aufrecht und gerade zu sitzen. Und genau zu diesem Zweck ist die S-linienförmige Rückenlehne des BS8 Pro konzipiert, welche die Form einer gesunden Wirbelsäule nachzeichnet. Von daher sitzt man mit in vorderer Position arretierter Rückenlehne in einer fast schon stolz anmutenden Position, die für untrainierte Menschen durchaus mühevoll werden kann.

Doch keine Sorge: Man kann die Arretierung über einen Drehschalter unter der Sitzfläche auch lösen, um die Rückenlehne den eigenen Bewegungen entsprechend in einem Winkel zwischen 105 und 135 Grad stufenlos und flexibel zu neigen, oder in drei verschiedenen nach hinten geneigten Winkeln zu arretieren. Mittels eines weiteren Einstellknopfes unter dem Sitz lässt sich dabei sogar die Spannung der Rückenlehnenneigung verstärken oder lockern, so dass es je nach eigenen Präferenzen etwas Kraft bedarf, sich nach hinten zu lehnen, oder der Stuhl einem ohne Widerstand folgt.

Ansonsten fühlt sich die Rückenlehne mit ihrer flexiblen Kunststoffbespannung recht angenehm an und ist dabei so dünn und transparent, dass im Sommer keine verschwitzten Rücken zu befürchten sind. Um auch wirklich jeder Körperform gerecht zu werden, gibt das Material etwas nach, wenn man sich hineinlegt. Außerdem lässt sich die Rückenlehne mittels eines Hebels an der Rückseite in fünf Positionen in der Höhe verstellen, damit vor allem die Lendenwirbelstütze stets am rechten Platz ist. Schade finden wir allerdings, dass beim BS8 Pro auf eine zusätzliche Kopfstütze verzichtet wurde, wie sie bei den meisten anderen Bürostühlen im Hause Flexispot üblich ist.

Mittels zweier an Joysticks erinnernder Knöpfe kann man praktischerweise auch die Armlehnen für unterschiedliche Sitzhaltungen und Höhenverhältnisse jeweils in einem Bereich von sechs Zentimetern verstellen. Ferner lassen sich die straff gepolsterten Armablagen auf Knopfdruck um 360 Grad drehen und sogar um 50 mm vor- und zurückschieben, so dass man die komplette Armlehne nach eigenen Wünschen justieren kann. Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist, dass sich die Vor- und Zurückeinstellung der Armablagen nicht arretieren lässt, so dass die mit bequemen Kunststoff überzogenen Armpolster gerne mal ungewollt die Position ändern.

Die Sitzhöhe des BS8 Pro lässt sich zwischen 1110 und 1170 mm verstellen.

Zu guter Letzt dient ein weiterer Hebel am Unterbau des Sitzes einer Funktion, über welche das Sitzkissen um 3 Grad im Verhältnis zur Rückenlehne geneigt werden kann. Ein Feature, welches wir zunächst nicht so recht begriffen haben, und das zumindest in der deutschen Anleitung nur unzureichend beschrieben wird. Einem in Englisch gehaltenen Extrablatt mit weiteren Bedienungsanweisungen entnahmen wir dann, dass man zum Bedienen des Hebels auch noch die Rückenlehne zurückneigen muss, und tatsächlich war ein Unterschied spürbar, der hinsichtlich des Sitzkomforts aber eher dezent ausfällt.

Fazit:

Der Flexispot BS8 Pro erweist sich im Test als äußerst vielseitiger Bürostuhl mit vielen Einstellungsfunktionen und bringt den stets spürbaren Fokus auf Ergonomie mit einem überraschend hohen Sitzkomfort in Einklang.

Die S-förmige Rückenlehne ist äußerst flexibel und in vielerlei Hinsicht den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend justierbar, zeichnet dabei aber stets die Form der Wirbelsäule nach und stützt diese effektiv für eine gesunde und aufrechte Sitzhaltung. Praktisch ist ferner, dass auch die Armlehnen äußerst variabel sind und verschiedenen Sitzhaltungen und Höhenverhältnissen entsprechend angepasst werden können.

Da auch die Verarbeitungsqualität das von Flexispot gewohnt hohe Niveau hält, finden wir in Sachen BS8 Pro nur wenig Anlass zur Kritik. Schade ist etwa, dass auf eine separate Kopfstütze verzichtet wurde, und auch wäre etwas weniger Plastik bei der Verpackung wünschenswert. Ansonsten eine klare Empfehlung für alle, die sich bei der Arbeit am Schreibtisch etwas Gutes tun wollen.

Und das auch noch zu einem äußerst fairen Preis: Normalerweise kostet der BS8 Pro 429,99 Euro, aktuell findet bei Flexispot allerdings ein Summer Sale statt, anlässlich dessen ihr den ergonomischen Bürostuhl unter diesen Link auf der Webseite des Herstellers um ganze 130 Euro reduziert für gerade mal 299,99 Euro bekommt – wahlweise in Schwarz oder Grau.