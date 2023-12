Geschenktipp: Das "Atari 2600+" bringt Gaming-Nostalgie auf moderne TVs – Die besten Weihnachtsgeschenke sind fraglos jene, die zeigen, dass wir unsere Lieben kennen und uns Gedanken darüber gemacht haben, was ihnen gefallen könnte. Wer es sich einfach machen möchte, der verschenkt halt einen Gutschein – gut gemeint, aber unpersönlich. Für wahrlich leuchtende Augen bedarf es hingegen insbesondere im Falle von erwachsenen Menschen einer etwas besseren Idee.

Solltet ihr nun also auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für jemanden sein, der idealerweise bereits seit seiner Kindheit leidenschaftlich der schönsten Nebensache der Welt frönt – dem Videospiel –, dann haben wir da etwas ganz Besonderes für euch.

In Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen Plaion bringt die legendäre Videospielfirma Atari nämlich eine der kultigsten Konsolen aller Zeiten zurück – das Atari 2600+.

Im Gegensatz zu den vielen anderen Mini-Retro-Konsolen der letzten Jahre, erhebt das Atari 2600+ den Anspruch, eine möglichst authentische Replik der ursprünglichen Konsole zu sein, die im Jahr 1980 das Videospiel revolutionierte. Soll heißen: Die Kiste ist hat nicht nur nahezu die gleichen Maße und das gleiche Aussehen wie damals, sondern verfügt mit seinen vier originalgetreuen Wechselschaltern und dem vollfunktionsfähigen Cartridge-Slot auch über die gleiche Haptik.

Im Innern wurden indes moderne Komponenten wie etwa ein 1,4Ghz Quad-Core verbaut, damit man seine inzwischen über vierzig Jahre alten Spielmodule via HDMI-Anschluss an modernen Fernsehern mit 720p bei 60 Hertz genießen kann.

Und ja, ihr habt richtig gelesen: Ihr könnt das Atari 2600+ tatsächlich mit 99 Prozent der Cartridges von damals füttern und somit hunderte von Spielen aus den Anfangstagen des Mediums zocken. Entstaubt also schon einmal eure Sammlung und gönnt euren Klassikern einen zweiten Frühling.

Das Gerät verarbeitet sogar Atari 7800-Spiele und bietet dabei moderne Funktionen wie etwa unterschiedliche Bildformate.

Um das nostalgische Spielerlebnis perfekt zu machen, wurde natürlich auch der mitgelieferte CX40+ Joystick-Controller hinsichtlich der Größe und des Layouts dem ursprünglichen 2600-Joystick-Controller nachgebildet. Wen wundert es von daher noch, dass man alternativ auch seine originalen Joysticks oder Paddle-Controller von damals anschließen kann?!

Außerdem sind im Lieferumfang neben dem USB-C-Stromkabel auch ein HDMI-Kabel sowie eine 10-in-1-Cartridge enthalten, auf welcher ihr folgende Spiele findet:

Adventure

Combat

Dodge 'Em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

Realsports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars' Revenge

Zu haben ist der Retrospaß Atari 2600+ unter anderem auf Amazon für 119,99 Euro. Für die gepflegte Multiplayer-Gaudi sind zusätzliche Joysticks separat für 24,99 Euro erhältlich.

Für weitere 39,99 Euro bekommt ihr außerdem das "4 in 1 Game Cartridge and Paddle Pack", welches ein Twin-Paddle-Controller-Set sowie eine 4-in-1-Multi-Game-Cartridge mit den Titeln "Breakout", "Canyon Bomber", "Night Driver" und "Video Olympics" umfasst. Zum Start sind des Weiteren noch die Spiele "Berzerk Enhanced Edition" und "Mr. Run and Jump" für jeweils 29,99 Euro verfügbar.