Geniales Projekt mit Anleitung: Tüftler baut Motorrad aus Sperrholz – Wir bezweifeln stark, dass die Nummer aus dem nun folgenden Video mit dem deutschen TÜV so leicht umzusetzen zu sein dürfte, wie das in den USA oder Kanada der Fall ist. Dort sieht man die Zulassung von Fahrzeugen in der Regel etwas lockerer. Doch ihr könnt es natürlich ausprobieren, denn der Macher dieses elektrischen Motorrads zeigt in seinem Video nicht nur genau, wie er das Teil aus Sperrholz hergestellt hat. Er liefert auch eine detaillierte gedruckte Anleitung.

Seine Konstruktionspläne und einzelnen Schritte für den Bau des Sperrholz-Zweirads findet ihr hier. Das Resultat der Arbeit spricht für sich: Ein elektrisches Stück Mobilität für vergleichsweise schmales Geld, das mit 20 Pferdestärken aufwartet, eine Reichweite von 50 Kilometern bietet und dabei für ein DIY-Projekt beachtliche 20 Pferdestärken liefert.

Höchstgeschwindigkeit: 90 Stundenkilometer

Der Rahmen besteht dabei aus Fiberglas, das mit Kunstharz und Leim laminiert wurde, um auch Stößen und rauem Untergrund bei Dauerbelastung zu widerstehen und so einen soliden Halt zu bieten. Das ganze Konstrukt wiegt gerade einmal 60 Kilogramm, liegt also nicht über vergleichbaren Maschinen. Das Drehmoment sind knusprige 85 Nm, was kurzzeitige rasante Überholmanöver und hohe Beschleunigung erlaubt. Sämtliche weiteren Daten findet ihr auf der verlinkten Seite.

Kostenpunkt des ganzen Motorrads: 2000 kanadische Dollar, umgerechnet etwa 1290 Euro. Günstiger kann man elektrisch kaum fahren. Wenn da nicht die Sache mit dem TÜV wäre. Übrigens, mittlerweile hat der gute Mann mit Namen James Biggar sogar eine noch schnellere Variante mit doppelter Reichweite und weniger Gewicht ersonnen, diese findet ihr in diesem Video.

Quelle: resystech.com