Autor: Bernhard Trecksel

Als Videospieler hat man in Sachen Stühle bzw. Sitzgelegenheiten für das Zocken die Qual der Wahl. Unzählige Unternehmen versprechen mittlerweile mit „Gamer-Stühlen“, die im Prinzip alle wie Autorennsessel aussehen, den „ultimativen Sitz zum Videospielen“. Doch ein Unternehmen könnte dieses Prädikat tatsächlich für sich beanspruchen. Denn es hat ein „Gaming-Bett“ erschaffen.

Denn neben einem Regal für Getränkeflaschen, Becherhaltern, einem Beistelltisch sowie einem absenkbaren Rack für Monitore, TV und Konsolen bietet das Gaming-Bett kuschelige Decken, ein Nackenstützkissen sowie unzählige Möglichkeiten, Kopfhörer und Videospiel-Controller ordentlich zu laden und aufzubewahren.

Oder wie das Unternehmen auf seinem Blog schreibt: „Ich wache auf – und muss erst vom Bett zu meinem Schreibtisch gehen, um zu spielen. Warum ist das alles so kompliziert!?“

Gemütlicher/fauler geht es nun wirklich nicht. Mit dem Gaming-Bett hat Bauhutte nun die Lösung für dieses First-World-Problem gefunden: Wachwerden, Zocken, Einschlafen, wiederholen. Scheinbar sind wir nicht mehr weit von dem Lebensstil der übergewichtigen Menschheit aus dem Pixel-Film „Wall-E“ entfernt. Irgendwann wird jemand auch noch eine Toilette und eine Dusche in so etwas einbauen und das war es dann…

Wo waren wir? Ach ja, das Gaming-Bett jedenfalls stellt nur die Speerspitze in einem ganzen Arsenal von Gaming-Mobilar von Bauhutte dar. Kauftet ihr das ganze Programm des Unternehmens in Japan, ihr zahltet nur 113,250 Yen, umgerechnet etwa 950 Euro. Das ist für gleich mehrere Gaming-Möbelstücke wie Stühle, Tisch etc. und besagtes Bett tatsächlich ein Schnapper.

Quelle: ladbible.com