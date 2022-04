Für mehr Hygiene im Haushalt: Tineco präsentiert intelligenten Teppich- und Polsterreiniger – In Sachen Textilreinigung tun sich viele Deutsche eher schwer. Während Hartböden vergleichsweise einfach zu reinigen sind, muss es bei Polstermöbeln und dem Teppich meist der Staubsauger tun. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine oberflächliche Behandlung, tummeln sich in Teppichböden, Matratzen und Polstermöbeln doch unzählige Milben, was insbesondere Allergiker zu spüren bekommen oder sogar Allergien überhaupt erst auslösen kann.

Doch das Thema Hygiene hat in Zeiten von Corona eine neue Bedeutung gewonnen, weshalb viele Haushalte sich für eine professionelle Teppichreinigung entscheiden. Sich regelmäßig Profis ins Haus zu holen, belastet das Portemonnaie auf Dauer jedoch enorm, weshalb die Firma Tineco, bekannt als Pionier im Bereich Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, nun einen „Profi“ anbietet, der bei euch einzieht.

Mit dem CARPET ONE präsentiert Tineco den weltweit ersten smarten Teppich- und Polsterreiniger.

Das Gerät wurde eigens dafür entworfen, Teppiche und andere Textilien im Haushalt jederzeit einfach, aber eben auch professionell zu reinigen – ideal besonders für Haushalte, in denen kleine Kinder häufig auf dem Boden spielen.

Bei einer Motorleistung von 1.300 Watt erbringt der CARPET ONE eine Saugleistung von 130 AirWatt, und kommt mit folgenden Features daher:

HeatedWash-Technologie: Eine einzigartige Heizplatte sorgt dafür, dass die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt.

PowerDry-Technologie: Auf Knopfdruck werden Wasserrückstände kraftvoll von den Oberflächen entfernt und kontinuierlich heiße Luft auf den Teppich geblasen, wodurch die Trockenzeit drastisch auf 30 Minuten oder weniger verkürzt wird.

DrynessMeter (Trockenheits-Erkennung): Ein Sensor erkennt die Feuchtigkeit in Echtzeit und zeigt den Trockenheitsgrad über ein „DrynessMeter“ auf dem LED-Bildschirm an.

Die von Tineco bereits bekannte iLoop Smart Sensor-Technologie erkennt zudem den Grad der Verschmutzung und passt die Saugkraft und verwendete Wassermenge automatisch für eine optimale Reinigungswirkung an.

Dank einer Extrabürste eignet sich der CARPET ONE auch ideal zum Reinigen von Matratzen und Polstermöbeln.

Neben den CARPET ONE ergänzt demnächst auch der CARPET ONE PRO das Tineco-Sortiment. Dieser verfügt über einen fortschrittlichen LCD-Bildschirm, welcher Nutzer komfortabel durch die Programme führt. Wer es lieber etwas funktionaler mag, greift indes zum iCARPET, der auf intelligente Zusatzleistungen wie iLoop und LCD-Bildschirm verzichtet.

Der Tineco CARPET ONE ist für 499 Euro, der Tineco iCARPET für 399 Euro ab dem 13. April 2022 im Vorverkauf im Tineco Webshop zu exklusiven Konditionen und Rabatten erhältlich.

Konkret bedeutet dies:

Im Vorverkaufszeitraum von 13. – 21. April erhalten die ersten 100 Kunden bei einer Bestellung aus der CARPET ONE Serie einen A10 DASH Akkustaubsauger im Wert von 149 Euro und die weiteren 101 bis 200 Bestellungen einen PURE ONE MINI S4 Handstaubsauger im Wert von 129 Euro kostenlos dazu.

Ab dem 22. April werden der CARPET ONE und der iCARPET dann auch auf Amazon verfügbar sein. Der Tineco CARPET ONE PRO ist voraussichtlich im Mai erhältlich.