Faszinierende Einblicke: Marine zeigt U-Boot per Drohnen-Rundflug – Die Idee ist so verblüffend einfach, so naheliegend: Ein Rundflug mit einer Drohne zeigt in hochauflösenden Aufnahmen das Innenleben eines militärischen U-Boots – natürlich nur in den Sektionen, die für Zivilisten zugänglich und nicht von Geheimhaltung betroffen sind. Dennoch liefert dieses Video faszinierende Einblicke.

Man muss nicht 100-mal Klassiker wie „Das Boot“ oder „Crimson Tide“ gesehen haben, um zu wissen, dass der Dienst auf einem U-Boot der Marine kein Zuckerschlecken ist. Miefige Luft aus Tanks, Platzangst in der Enge, der ungeheure Wasserdruck in der Tiefe, die Gedanken, die damit einhergehen – ein Ort, den dementsprechend nur Profis mit belastbarem Nervenkostüm zu Gesicht bekommen. Dieses Video ändert das zumindest zum Teil.

Das hat gute Gründe über die Stillung der Neugierde hinaus – es ist offizielles Material der Koninklijke Marine, der Seestreitkräfte des Königreichs der Niederlande. Im Oktober 2020 führte sie Interessierte, die sich für den Dienst an Bord eines U-Boots begeistern, eine ganze Stunde lang virtuell in einem Livestream auf einem herum. Aus dieser Aktion gingen auch die folgenden Aufnahmen hervor.

Begleitend heißt es zu dem Video: „Neugierig auf die Herausforderungen und Möglichkeiten im U-Boot-Dienst der Königlich Niederländischen Marine? Lernen Sie den U-Boot-Dienst und die Marine am 1. Oktober kennen. Lassen Sie sich beim 'Onderzeedienst Live' auf innovative Art und Weise in das U-Boot saugen. Eine spektakuläre cineastische Live-Registrierung, die Sie in die Welt unter und über Wasser entführt.“

Selbst wenn wir wohl nie Teil der niederländischen Marine werden – die Aufnahmen sind faszinierend.