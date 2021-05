Fan-Artikel von einem anderen Stern: Disney veröffentlicht „echtes“ Lichtschwert – Es gibt mittlerweile einige Spielzeuge oder auch hochwertige Repliken, die sich an dem Thema Lichtschwert versucht haben. Doch auch wenn die Haptik mit dem Kaufpreis steigt, gibt es bislang kein ein- und ausziehbares Lichtschwert, welches diesen Namen verdient hätte. Doch das könnte sich bald ändern.

Vorweg muss man wissen, dass in der Walt Disney World Orlando derzeit das „Star Wars: Galactic Starcruiser“ entsteht, ein immersives Erlebnis-Hotel, das 2022 seine Pforten öffnen soll. Vor diesem Hintergrund hat Disney am „Star Wars Tag“ (04.05.) einen ersten kurzen Teaser auf ein „echtes“ Lichtschwert veröffentlicht, welches man im Hotel vor Ort wird kaufen können.

Seither lässt das Video Fan-Herzen weltweit höherschlagen, denn die strahlende Klinge scheint auf Knopfdruck tatsächlich aus dem Griff zu fahren.

Wie das Ganze technisch vonstattengeht, behält Disney noch für sich. Anhand einer Patentanmeldung des Konzerns haben Tüftler allerdings einige Mutmaßungen anstellen können.

Demzufolge soll die mit einer Kunststofffolie umwickelte „Klinge“ wohl wie eine Art motorisiertes Maßband aus dem Griff herausfahren. Im Inneren vermuten die Bastler eine LED-Spule, welche für den ikonischen Look sorgt.

Disney zufolge befinde man sich noch in der Entwicklung des coolen Fan-Artikels, diese soll jedoch bis zur Hoteleröffnung abgeschlossen sein. Was den Preis betrifft, äußerte man sich noch nicht.

Aber wenn die Nummer am Ende wirklich so funktioniert wie im Video, dann heißt es wohl von allen Star-Wars-Fans unisono: Shut up and take my credits!

Quelle: computerbild.de